Labaro, madre di 94 anni e figlio di 61 trovati morti in casa

Una scena terrificante quella presentatasi davanti ai poliziotti intervenuti in un appartamento in via del Labaro a Roma Nord: davanti ai loro occhi, due cadaveri in evidente stato di decomposizione, che si scopriranno poi essere rispettivamente madre e figlio, residenti nell’abitazione. Gli agenti sono stati chiamati dai vicini, insospettiti da un cattivo odore che proveniva dall’appartamento. Accanto ai due corpi, le Forze dell’Ordine hanno rinvenuto un fucile.

Madre e figlio trovati morti in casa in via del Labaro a Roma

Questa mattina, attorno alle 10.30, i poliziotti delle volanti e del commissariato Flaminio hanno risposto ad una richiesta arrivata al numero unico delle emergenze, il 112. Una volta entrati nell’abitazione, hanno perlustrato i locali e, nella camere matrimoniale, hanno trovato una donna di 94 anni priva di vita che giaceva sul letto. Il corpo del figlio, un uomo di 61 anni, giaceva accanto, ma sul pavimento.

Non appena terminate le procedure di identificazione, sono scattati i primi rilievi: l’abitazione era chiusa dall’interno e non presentava segni di effrazione né alle porte né alle finestre. I poliziotti delle volanti intervenuti lasceranno ora il campo agli agenti della Polizia scientifica, mentre si attende l’arrivo del medico legale e il magistrato di turno. Il sospetto è che possa essersi trattato di omicidio-suicidio o di duplice omicidio. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

La parola alla polizia scientifica

Accertato il decesso di mamma e figlio e intervenuti gli investigatori, resta da accertare se il fucile ritrovato possa essere stato utilizzato sia per uccidere il 61enne e che l’anziana madre – anche se la pista più accreditata resta quella dell’omicidio-suicidio. Si attende l’esito dei rilievi al fine di ricostruire le ultime ore di vita delle vittime, capire l’ora e il giorno del decesso e valutare da quanto tempo si trovavano in quello stato.