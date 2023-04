La7 sospende Non è l’arena: Giletti resta a disposizione

La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma Non è l’Arena di Massimo Giletti, che da domenica prossima non sarà in onda. A renderlo noto è stata la stessa emittente che ha ringraziato il conduttore «per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione». Giletti, che non ha ancora commentato la decisione, rimane a disposizione dell’azienda. Giletti è legato con un contratto a La7 fino a giugno ed erano in corso trattative con Urbano Cairo per un possibile rinnovo. Secondo quanto riporta La Stampa, in sostituzione dovrebbe arrivare un nuovo programma condotto da Carlo Lucarelli. Nella programmazione della rete di Urbano Cairo il talk di attualità è già stato sostituito, il 16 aprile, dal film Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato.

I motivi della sospensione di Non è l’arena

La decisione di sospendere il programma in onda dal 2017 con buoni risultati di share è giunta inaspettata. Sempre stando a La Stampa, dietro lo stop ci sarebbe una differenza di vedute tra il conduttore e il direttore di rete Andrea Salerno sul taglio del programma, in particolare sulle puntate dedicate alla mafia. A questo si aggiungono le recenti indiscrezioni che vorrebbero Giletti tornare in Rai dalla prossima stagione e che potrebbero aver spinto l’emittente a sospendere, mesi prima della fine, Non è l’arena.

Le indiscrezioni sul ritorno in Rai di Giletti

Per quanto riguarda i rumors sul ritorno all’azienda di Stato, qualche settimana fa Tvblog aveva parlato di una trattativa tra il conduttore e la Rai per un suo ritorno a viale Mazzini. Il sito di intrattenimento e tv aveva anche ipotizzato che Giletti avrebbe potuto sostituire Fabio Fazio, conduttore di Che tempo che fa.