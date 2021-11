La7, ecco perché Tagadà non è andato in onda

Sorpresa pomeridiana per gli abituali telespettatori di La7: venerdì 12 novembre Tagadà, spazio di approfondimento condotto da Tiziana Panella, non è infatti andato in onda. Alle 14.15, orario abituale di inizio del programma, la rete di Urbano Cairo ha così trasmesso una replica di Eden – Missione Pianeta, con Licia Colò. Il motivo? «Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari, La7 ha deciso, a scopo precauzionale, di non mandare in onda il consueto appuntamento», ha reso noto la rete.

Tagadà, il tweet ironico del deputato

Insomma, anche se non è specificato il motivo, tutto lascia pensare che il cambio di programmazione sia dovuto a un contagio da Covid all’interno della redazione, che avrebbe costretto alla quarantena la conduttrice e tutti quelli che lavorano a Tagadà. La notizia ha scatenato l’ironia del deputato leghista Claudio Borghi, da sempre scettico sul vaccino: «La gazzetta della vaccinazione ha qualche problemino?», ha cinguettato su Twitter.

La gazzetta della vaccinazione ha qualche problemino? https://t.co/xLanODlint — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) November 12, 2021

Tagadà, Panella e le conduzioni da casa

Già a fine ottobre Tiziana Panella aveva condotto il programma da casa. Assente in studio pure il braccio destro Alessio Orsingher, che non aveva potuto presenziare per lo stesso motivo: «Conduzione questa settimana, per qualche giorno, da casa. Questo perché sia io che Alessio in studio siamo venuti a contatto con una persona positiva. Stiamo bene: ma per prudenza e per rispetto delle regole siamo a casa», aveva spiegato la conduttrice, che aveva passato il timone a Luca Sappino, inviato della trasmissione. Non è stata una “prima volta”: dallo scorso febbraio la giornalista campana aveva condotto il programma da casa, in quarantena fiduciaria per diversi giorni, in quanto entrata in contatto con due persone risultate positive. Poi l’11 marzo era tornata in studio, per condurre Tagadà: «Sono qua inaspettatamente, mi hanno liberata qualche giorno prima», ha annunciato, spiegando che la seconda positività riguardava la sua collaboratrice domestica, rivelatasi poi in realtà falsa positiva al test molecolare di controllo.