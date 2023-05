La Zarra, chi è la cantante che rappresenta la Francia all’Eurovision 2023

La Zarra è una cantante di origini canadesi che si esibirà all’Eurovision Song Contest 2023 in rappresentanza della Francia. Évidemment è la canzone che canterà sul palco di Liverpool.

Chi è La Zarra, la cantante che rappresenta la Francia all’Eurovision 2023

Il suo vero nome è Fatima Zahra Hafdi ed è nata a Montréal, in Canada, il 25 agosto 1987. Figlia di genitori di origini marocchine, durante la sua infanzia ha vissuto tra Montréal e Longueuil, dove la sua famiglia si è stabilita.

La ragazza è diventata famosa nel 2016 con la canzone d’esordio Printemps blanc, in collaborazione con il rapper francese Niro. Nel 2021 è stata candidata ai NRJ Music Award, i principali premi della musica francese, come rivelazione francofona dell’anno, spinta anche dal successo del suo album di debutto, Traîtrise.

Tra i suoi successi ci sono anche i singoli À l’ammoniaque/Mon dieu del 2020, Tirer un trait, Tu t’en iras, Tftf e Santa Baby, usciti nel 2021. Nel 2022 invece, è stato pubblicato Sans Moi e nello stesso anno l’artista ha realizzato un featuring con Simane in Les amants de la colline.

Oltre che ai NRJ Music Award, nel 2022 ha ricevuto anche una candidatura come rivelazione dell’anno ai Félix Award e un riconoscimento come scoperta dell’anno per Francophone par la Socan. Da diversi anni, infatti, la cantante è residente in Francia.

La canzone Évidemment

Il brano scelto per la kermesse canora europea, scritto insieme a Benny Adam e prodotto con la collaborazione di Banx & Ranx, è stato selezionato dall’emittente radiotelevisiva pubblica francese France Télévisions ed è stato presentato il 19 febbraio 2023 su France 2.

La canzone parla di una ragazza che è stata illusa in amore con promesse che non sono mai state mantenute. A causa di questa relazione finita male, la protagonista del brano non sarà più quella di prima.