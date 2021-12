Covid, Mauro da Mantova de La Zanzara ricoverato in terapia intensiva

Gli ascoltatori de La Zanzara, programma radiofonico di Radio 24, lo conoscono come “Mauro da Mantova”. Convinto sostenitore delle teorie no vax, Maurizio Buratti (questo il suo vero nome) è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, colpito dal Covid: intubato e con il saturimetro che nel momento più critico ha segnato valori inferiori al 60 per cento, Buratti «è molto grave e non reagisce alla terapia», come ha fatto sapere il conduttore della trasmissione, Giuseppe Cruciani.

Mauro da Mantova, carrozziere no vax

Maurizio Buratti, che lavora come carrozziere a Curtatone (provincia di Mantova) è stato spesso ospite della trasmissione di Radio 24, nel corso della quale è rimasto fermo sulle sue posizioni no vax: pochi giorni fa aveva detto di essersi recato in un supermercato poco distante da Milano, con 38 di febbre. Poi le sue condizioni sono peggiorate, fino al ricovero in terapia subintensiva. E adesso sembrano essere disperate. La notizia è stata confermata da Giuseppe Cruciani, che ha aperto così la trasmissione radiofonica: «Si trova in ospedale a Verona, ho avuto modo di sentirlo nei giorni scorsi e si capiva dalla voce che stava malissimo».

Mauro da Mantova, le parole di Cruciani e Parenzo

«Mi hanno diagnosticato la polmonite bilaterale, pare sia Covid», aveva detto con la voce affaticata Buratti in un messaggio registrato e inviato sempre alla Zanzara, spiegando poi di essere andato all’ospedale di Verona, e non a Mantova, perché non si fidava del personale («Lì ci sono i comunisti»). «Mauro è intubato da un paio di giorni per Covid e pare che non risponda alle cure. I medici dicono che la situazione è molto grave e che non reagisce alla terapia. Purtroppo le notizie che arrivano da Verona non sono positive», ha aggiunto Cruciani. Per il carrozziere no vax, alle prese con gravi problemi di salute, è arrivato anche il messaggio di supporto da parte dell’acerrimo “nemico” David Parenzo, con cui si è spesso scontrato: «Non mollare».