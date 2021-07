La vita promessa: chi è Luisa Ranieri, protagonista della fiction in onda da stasera 5 luglio 2021 su Rai1

Stasera alle 21,25 su Rai1 andranno in onda le repliche della fiction La vita promessa, diretta da Ricky Tognazzi e con la partecipazione di Luisa Ranieri, che terrà compagnia ai telespettatori per tutto il mese di luglio. Composta da due stagioni, la prima di quattro episodi e la seconda di tre, è andata in onda per la prima volta su Rai1 nel 2018, totalizzando una media di 5 milioni di telespettatori a puntata per uno share del 23 per cento.

Luisa Ranieri è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Vittima delle attenzioni indesiderate e ossessive di Vincenzo Spanò, un uomo influente e senza scrupoli e capace di ordinare l’assassinio del marito, Carmela decide di affrontare un lungo viaggio per scappare dal criminale e proteggere quel che resta della sua famiglia.

La vita promessa, la trama degli episodi di oggi

Nel primo episodio, la donna, decisa a trovare una nuova terra da amare per ricominciare a vivere, lascia la Sicilia per imbarcarsi in un’avventura che la porterà oltreoceano, in un’America, quella degli anni Venti, dominata dal Proibizionismo e schiacciata dalla crisi economica. Per raggiungere la meta accetta persino di sposarsi con un altro uomo, Matteo Schiavon.

Nella seconda puntata, ormai giunta a New York, Carmela si confronta con i primi cambiamenti radicali della sua vita. Dopo aver modificato il suo cognome da Carrizzo in Rizzo, inizia a conoscere assieme al marito Little Italy, scoprendo i lati oscuri di una città ancora a lei sconosciuta. Un uomo infatti, noto come Mano nera, ricatta i poveri con la violenza per i suoi loschi scopi. Intanto a Napoli, Spanò giura che ritroverà la donna.

Luisa Ranieri, chi è la protagonista della fiction La vita promessa: carriera e vita personale

Protagonista della fiction è Luisa Ranieri, napoletana classe 1973, attrice eclettica capace di misurarsi con cinema, teatro e tv. La fama, però, è giunta grazie a un noto spot televisivo, dove la sua battuta «Antò, fa caldo» è divenuta subito un tormentone. Ha debuttato sul grande schermo nel 2001 come protagonista del film Il principe e il pirata di Leonardo Pieraccioni. Nel corso della sua carriera ha lavorato con grandi registi italiani come Vincenzo Salemme in SMS – Sotto mentite spoglie e Pupi Avati in Gli amici del bar Margherita.

Per Rai Fiction è stata anche protagonista della miniserie del 2016 Luisa Spagnoli che racconta la vita della nota imprenditrice perugina. In televisione ha affiancato Adriano Celentano nel suo programma Rockpolitik (2005) e ha condotto Amore criminale su Rai3. Apparsa in noti spot pubblicitari, ha anche recitato nel videoclip di Biagio Antonacci Sognami, singolo del 2007. Nel 2014 invece la Ranieri è stata madrina della Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Dal 2005 ha una relazione con l’attore Luca Zingaretti, interprete del Commissario Montalbano, con cui è sposata dal 2012. Da lui ha avuto due figlie, Emma, nata il 9 luglio 2011, e Bianca, venuta alla luce il 27 luglio 2015. Il suo account Instagram, luisaranieriofficial, vanta 351mila follower.