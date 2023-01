La vita bugiarda degli adulti arriva su Netflix il 4 gennaio. Trama, cast e puntate della serie Tv tratta dal romanzo di Elena Ferrante per la regia di Edoardo De Angelis. La serie avrà sei puntate.

La vita bugiarda degli adulti su Netflix: trama, cast e puntate

«Abbiamo avuto uno scambio epistolare. Un’esperienza strana, ma sicuramente affascinante. Viene meno quello che riguarda la convivialità, è tutto concentrato su quello che si sta facendo. È stato uno scambio affettuoso e formale, con momenti dialettici anche accaniti. Lei giustamente aveva desiderio di scoprire quali fossero le implicazioni di questo adattamento» ha spiegato il regista Edoardo De Angelis.

Il cast è composto da: Giordana Marengo, Valeria Golino, Alessandro Preziosi, Pina Turco, Biagio Forestieri, Raffaella Rea, Rossella Gamba, Azzurra Mennella, Susy Del Giudice, Giuseppe Brunetti, Gianluca Spagnoli, Maria Vera Ratti, Giuseppe Buselli e Adriano Pantaleo. Giovanna – interpretata da Giordana Marengo – è un’adolescente degli anni Novanta. Un giorno chiede al padre di conoscere la zia Vittoria, con cui inizierà il suo percorso verso un mondo che non conosce, quello dell’amore e del sesso.

Cosa ha detto Valeria Golino

«Edoardo è il regista più calmo con cui abbia lavorato, che non ti mette mai in allarme anche se sei sul Titanic e stai affondando. Giravamo in pieno Covid, a Napoli, lui mai ha dato la sensazione di allarme. Mi ha accolto e messo in una situazione così diversa e rassicurante oltre che in un personaggio che ha la possibilità di sbagliare» ha spiegato in un’intervista Valeria Golino, che interpreta il ruolo della zia Vittoria.

«Mi ha affascinato da subito l’idea di fare un personaggio così disubbidiente, di stare nel torto, essere sbagliata, sguagliata, libera, bugiarda, tenera e arcigna al tempo stesso. La superficie del personaggio di zia Vittoria è molto importante. Lei è una sorta di mentore per Giovanna, la spinge a qualcosa di arcaico, selvatico» conclude la Golino.