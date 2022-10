La velocista Zaynab Dosso insultata a Roma: «Mi hanno detto sporca negra»

L’atleta velocista Zaynab Dosso è stata insultata con termini razzisti durante una serata tra colleghi in un bar a Roma mentre festeggiava l’acquisto del nuovo appartamento nella zona Roma nord. La giovane si è sfogata sui social perché nessuno l’ha difesa nonostante la pesante offesa.

Lo sfogo su Instagram di Zaynab Dosso

La velocista italiana che agli ultimi Europei nella disciplina 4×100 ha conquistato la medaglia di bronzo è nata in Costa d’Avorio ma da anni vive nella capitale. Ieri ha vissuto un episodio spiacevole e l’ha voluto denunciare attraverso i suoi canali ufficiali. Infatti, Zaynab Dosso si è sfogata sul suo profilo Instagram dicendo di essere stata vittima di insulti verbali tra le strade della sua città.

L’aggressione è partita da una donna che chiedeva l’elemosina all’atleta. Quest’ultima si è rifiutata e da lì sono partiti gli insulti. La mendicante avrebbe detto: «P…a straniera, tornatene nel tuo paese». La Dosso ha continuato a scrivere sui social che tutti gli altri sono rimasti in silenzio e nessuno l’ha difesa: «Non mi sento tutelata. Non sono scioccata perché lei mi ha dato della P. o che mi dicesse di tornarmene nel mio paese, ma che tutti quelli che erano intorno a noi erano in silenzio. Alcuni ridevano».

La reazione dei presenti all’insulto

Zaynab Dosso ha continuato a spiegare la situazione anche grazie a un’intervista rilasciata al giornale La Stampa. Infatti, la velocista ha detto: «Questa storia mi ha stravolto, ho il cuore spezzato, mi sento violata. Era un locale affollato, tutti hanno sentito e nessuno ha reagito». Inoltre ha ancora una volta sottolineato che nessuno tra i presenti ha fatto qualcosa, eccetto la sua amica e collega Johanelis Herrera che «si è messa a piangere per l’incazzatura».

Infine, l’atleta ha anche fatto un appello politico dicendo: «Sarebbe bello che chi ha vinto le elezioni desse un segnale forte contro il razzismo».