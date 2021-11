La storia di Patrizia Reggiani, interpretata da Lady Gaga in House of Gucci

Domenica 14 novembre Lady Gaga è ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. La superstar, cantante e attrice, è in Italia per presentare il nuovo film di Ridley Scott House of Gucci, che la vede protagonista nei panni di Patrizia Reggiani, condannata a 26 anni come mandante dell’omicidio dell’ex marito Maurizio, rampollo della casa di moda. Le cose da sapere su “Lady Gucci”.

Patrizia Reggiani, l’incontro con Maurizio

Nata il 2 dicembre 1948, la 22enne Patrizia Reggiani ha conosciuto Maurizio Gucci, rampollo della casa di moda nel 1971, durante una vesta. Il padre di lui, Rodolfo, era convinto che la socialite amasse più i soldi che il figlio e, in aperto contrasto con la coppia, ha disertato le nozze celebrate un paio di anni dopo.

Patrizia Reggiani, il matrimonio

Dal matrimonio tra Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, speso tra New York, Milano, St. Moritz e vacanze in yacht, sono nate due figlie: Alessandra e Allegra. La loro unione è però entrata in crisi alla metà degli Anni Ottanta, dopo che Maurizio ha preso in mano l’azienda di famiglia. Invaghitosi di una donna più giovane, Paola Franchi, un giorno ha detto alla moglie che stava partendo per un breve viaggio d’affari a Firenze e non è più tornato a casa.

Patrizia Reggiani, il divorzio

La coppia ha divorziato nel 1992, al termine di una battaglia legale che ha assicurato a Patrizia Reggiani (operata al cervello nello stesso anno) un vitalizio di circa un miliardo all’anno, più un altro mezzo per il mantenimento delle figlie. Quando lui ha deciso di risposarsi, nella mente dell’ex Lady Gucci ha iniziato a farsi strada l’idea di eliminarlo.

Patrizia Reggiani, l’omicidio dell’ex marito

Maurizio Gucci è stato assassinato il 27 marzo 1995 all’altezza del civico 20 di via Palestro, a Milano, mentre si accingeva a entrare nel palazzo della nuova società da lui fondata. Quattro colpi di pistola: due alla schiena, uno al gluteo e l’ultimo, mortale, alla tempia sinistra. Come scopriranno gli investigatori, non è stato ucciso per questioni di affari.

A new trailer, sweeties 💋 #HouseOfGucci – only in theaters This Thanksgiving pic.twitter.com/4zVhazUo2N — Lady Gaga (@ladygaga) October 28, 2021

Patrizia Reggiani, l’arresto

La svolta nelle indagini è arrivata grazie alla testimonianza di Gabriele Carpanese: ospite in un albergo a una stella a Milano, ha sentito il portiere vantarsi dell’omicidio Gucci. Nel giro di poco tempo, il 31 gennaio 1997 sono scattati gli arresti: in manette la mandante Patrizia Reggiani; la maga sensitiva e sua amica Pina Auriemma, entrata in contatto con Ivano Savioni, il portiere organizzatore dell’agguato. Arrestati anche Orazio Cicala, ristoratore devastato dai debiti di gioco e autista del killer: Benedetto Ceraulo, di professione muratore.

Patrizia Reggiani, 17 anni a San Vittore

Condannata a 26 anni di carcere, Patrizia Reggiani ne ha trascorsi 17 a San Vittore, carcere da lei sempre chiamato ironicamente Victor’s Residence, prima di uscire in regime di semilibertà per buona condotta.

The Gucci family had it all. #HouseOfGucci Only in theaters this Thanksgiving. pic.twitter.com/2yr5LyHNEe — Lady Gaga (@ladygaga) November 4, 2021

Patrizia Reggiani, il cast del film

La storia dell’omicidio (insieme a quella delle faide interne alla famiglia/maison) viene raccontata nel film House of Gucci, che esce nelle sale italiane il 16 dicembre. Il cast stellare è completato da Adam Driver (Maurizio Gucci), Jeremy Irons (Rodolfo, il padre), Al Pacino (Aldo, lo zio) e Jared Leto (Paolo, il cugino). Nel ruolo di Pina Auriemma c’è Salma Hayek, curiosamente sposata con François-Henri Pinault, che di Gucci è oggi il proprietario.