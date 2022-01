La Sposa, stasera su Rai 1: le anticipazioni dell’ultima puntata

Ultimo appuntamento con La Sposa, in onda stasera, domenica 30 gennaio 2022, alle 21.25 su Rai 1. La fiction, diretta da Giacomo Campiotti, si conclude con ottimi dati d’ascolto. Tanti gli spettatori che, settimana dopo settimana, hanno seguito con passione la storia di Maria, giovane calabrese che, nel tentativo di salvare la famiglia dall’indigenza, accetta di sposare per procura Italo, il nipote di un ricco agricoltore vicentino. Una decisione drastica che la porta ad abbandonare famiglia e paese d’origine per trasferirsi al Nord, dove fa i conti con le difficoltà del lavoro in campagna e i pregiudizi nei confronti delle donne e dei meridionali. Oltre che con un marito inizialmente burbero e attaccato ai fantasmi del passato. Saranno la sua bontà e la sua determinazione ad aiutarla a trovare il riscatto e la felicità, nell’Italia delle contestazioni e delle lotte operaie.

Una giovane donna che lascia la Calabria e accetta un matrimonio per procura, il legame antico e imprescindibile con la terra, le lotte sociali di fine anni '60: #LaSposa, da domenica #16gennaio su @RaiUno e @RaiPlay, con @serenarossi_com ➡️ https://t.co/HE4K96fnGT pic.twitter.com/jHXhSmNh0P — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) January 13, 2022

La Sposa: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Rai 1 alle 21.25

La Sposa: il cast

Oltre a Giorgio Marchesi e Serena Rossi, rispettivamente Italo Bassi e Maria Saggese, nel cast de La Sposa troviamo anche Mario Sgueglia (Antonio Lo Bianco), Maurizio Donadoni (Vittorio Bassi), Matteo Valentini (Giuseppe Saggese), Antonio Nicolai (Paolino Bassi), Claudia Marchiori (Carla), Antonella Prisco (Nunzia), Giulia D’Aloia (Luisa Saggese), Mariella Lo Sardo (Filomena), Gualtiero Burzi (Don Fabio), Matilde Piana (Carmela), Denis Fasolo (Giulio), Saverio Mazara (Zio Michele), Stefano Guerrieri (Bruno) e Stefano Fresni (Maresciallo Pietro).

La Sposa: tutte le anticipazioni sugli ultimi episodi

Nel primo dei due episodi, Italo e Maria ritrovano l’armonia dopo mille difficoltà ma le sorprese non mancano. Recatosi di nascosto nel cortile perché incuriosito da una sagoma, il piccolo Paolino si ritroverà nel bel mezzo di un incendio che metterà in serio pericolo la sua vita. Quando Italo vede il figlio in quella situazione, si precipita per salvarlo dalle fiamme ma sarà proprio lui a morire, lasciando un dolore incolmabile nel cuore di Maria. Nel secondo, invece, incinta e vedova, la donna si ritrova costretta ad affidare il bambino a Nunzia a causa di un ricovero che durerà molto più del previsto. Una volta uscita dall’ospedale, scoprirà che il ragazzino è stato portato in un istituto per volere di Antonio Lo Bianco e farà di tutto per riprenderlo a casa con sé. Dopo tanti problemi, un accenno di felicità: darà alla luce la piccola Vittoria e deciderà di realizzare il sogno di Italo e Vittorio, fondando la prima cooperativa gestita esclusivamente da donne.