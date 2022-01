La sposa, stasera su Rai 1: le anticipazioni della seconda puntata

Serena Rossi e Giorgio Marchesi sono i protagonisti de La Sposa, in onda stasera, domenica 23 gennaio 2022, alle 21.25 su Rai 1. Dopo il successo della scorsa settimana, la fiction diretta dal regista Giacomo Campiotti ritorna con la seconda puntata. Al centro del racconto la storia di Maria, giovane calabrese che, pur di salvare la propria famiglia dalla povertà, accetta di sposarsi per procura con Italo, nipote del ricco agricoltore vicentino Vittorio Bassi. Lasciati parenti e terra d’origine, la ragazza dovrà fare i conti con la fatica del lavoro in campagna e con una realtà che la rifiuta, sulla scorta del suo essere donna e meridionale. Non solo. Dovrà confrontarsi con il carattere scontroso del marito, che non vuole saperne di lei perché ancora sconvolto dalla morte della prima moglie, Giorgia, misfatto di cui i compaesani lo reputano responsabile. Saranno la sua forza, la sua determinazione e il suo grande cuore ad aiutarla a superare gli ostacoli e a trovare il riscatto sociale, sullo sfondo di un’Italia infiammata dalle lotte operaie e dalle rivendicazioni sociali di fine Anni 60.

Una giovane donna che lascia la Calabria e accetta un matrimonio per procura, il legame antico e imprescindibile con la terra, le lotte sociali di fine anni '60: #LaSposa, da domenica #16gennaio su @RaiUno e @RaiPlay, con @serenarossi_com ➡️ https://t.co/HE4K96fnGT pic.twitter.com/jHXhSmNh0P — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) January 13, 2022

La Sposa: le cose da sapere sulla seconda puntata in onda stasera su Rai 1 alle 21.25

La Sposa: il cast

Accanto a Serena Rossi e Giorgio Marchesi nei ruoli di Maria Saggese e Italo Bassi, nel cast troviamo anche Maurizio Donadoni (Vittorio Bassi), Mario Sgueglia (Antonio Lo Bianco), Matteo Valentini (Giuseppe Saggese), Antonio Nicolai (Paolino Bassi), Claudia Marchiori (Carla), Antonella Prisco (Nunzia), Giulia D’Aloia (Luisa Saggese), Gualtiero Burzi (Don Fabio), Mariella Lo Sardo (Filomena), Matilde Piana (Carmela), Saverio Mazara (Zio Michele), Denis Fasolo (Giulio), Stefano Fregni (Maresciallo Pietro) e Stefano Guerrieri (Bruno).

La Sposa: tutte le anticipazioni sugli episodi di stasera

Nel primo dei due episodi si scoprirà che il cadavere ritrovato appartiene a Giorgia, prima moglie di Italo. Nonostante i concittadini attribuiscano a lui la responsabilità della morte della compagna, l’autopsia lo scagiona dall’accusa di omicidio. Ma l’uomo, distrutto dal dolore, tenta di suicidarsi ma Maria, arrivata in tempo, riesce a dissuaderlo. Durante il funerale, però, l’uomo scopre una verità scomoda: viene a sapere che Vittorio Bassi aveva tentato di raggirare la famiglia della vittima. Così, in un impeto d’ira contro lo zio, lo picchia e abbandona il casale. Con Bassi costretto a letto e Italo sparito nel nulla, Maria deve gestire tutto da sola ma dimostra di cavarsela alla perfezione, migliorando addirittura le condizioni dei braccianti. Quando il marito ritorna a casa, tra i due sembra iniziare a farsi largo un sentimento profondo. Ma a rovinare tutto ci pensa una cattiva notizia che obbliga la donna a rientrare in Calabria.

Nel secondo, invece, prima di partire Italo offre a Maria la chance di non tornare più e liberarsi di quel matrimonio forzato. Preoccupata e delusa, arriva a casa per assistere il fratello, gravemente malato, e incontra il suo primo amore, Antonio: è stato proprio lui a salvare la vita di Giuseppe. Chiacchierando con lui, scopre che sono cambiate parecchie cose nella sua vita: è diventato un uomo di successo, ha fatto affari in Belgio con la sua fortunata impresa edile ma non l’ha mai davvero dimenticata. Queste rivelazioni, tuttavia, non smuovono Maria che continua a pensare a Italo, a Vittorio, al piccolo Paolino e al casale. Fino a quando, un giorno, senza preavviso, si ritrova il marito a casa: è sceso in terra calabra per riportarla con sé. Finalmente sicuri del loro amore, affronteranno grandi cambiamenti nella vita privata e in quella lavorativa. Il mondo si sta evolvendo e, durante una protesta contro lo sfruttamento delle donne in filanda, scoppia un tafferuglio nel quale Vittorio ha un malore.