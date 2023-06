La Sirenetta, in sviluppo una serie incentrata su Ariel

È in arrivo una serie dedicata ad Ariel, la Sirenetta della Walt Disney. A riportare la notizia la rivista Variety secondo cui racconterà le sue avventure giovanili. La produzione, siglata Disney Junior, uscirà il prossimo anno su Disney Channel e prenderà ispirazione dal film Disney. La Sirenetta da oltre trent’anni affascina intere generazioni tanto da essere ritornata al cinema grazie al live action con protagonista Halle Bailey.

La serie su Ariel

Intitolata Disney Junior’s Ariel, la serie avrà come protagonista una giovane Ariel e le sue avventure con alcuni dei personaggi più iconici de La Sirenetta. Tra questi, Re Tritone, Ursula, Sebastian e Flounder. Tante le avventure che vivrà la giovane, tra scoperte e amicizie. Piena di fascino, grandi idee e una voce potente, la Ariel di Disney Junior sta imparando a scoprire e apprezzare il mondo che la circonda ed a usare la sua voce per ispirare gli altri. Pronta ad affrontare le difficoltà e a risolvere i problemi con gli oggetti che trova, sarà dotata di una particolarità: a seconda delle emozioni che prova, la sua coda cambia colore.

Le dichiarazioni di Sapire e Davis

Alyssa Sapire, Senior vice president of development, series and strategy for Disney Junior, ha raccontato: «Sapevamo che avremmo voluto creare un’atmosfera che fosse vibrante e magica e che mostrasse l’immaginazione della nostra giovane Ariel che, come quella del nostro pubblico prescolare, è grande come il mare».

Il film della Disney da cui prende ispirazione la serie incanta adulti e bambini da oltre 30 anni. Ayo Davis, President of Disney Branded Television, ha dichiarato: «Per più di trent’anni la storia de La Sirenetta è stata amata dal pubblico di tutto il mondo. Porta così tanta gioia da essere in grado di introdurre la nostra nuova versione di Ariel firmata Disney Junior ai bambini in età prescolare di qualunque parte».