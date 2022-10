La Signora in giallo, morto Ron Masak: era lo sceriffo Metzger

Nuovo lutto per La Signora in giallo. Dopo la scomparsa della leggendaria Angela Lansbury, la serie di gialli perde un alto volto celebre. Si è spento infatti Ron Masak, volto per oltre 40 episodi dello sceriffo Mort Metzger che accompagnava le indagini della protagonista Jessica Fletcher. Lo ha reso noto un portavoce della famiglia, che gli è rimasta accanto fino alla fine. L’attore sarebbe morto per cause naturali all’età di 86 anni, ma non aveva abbandonato la recitazione. Sebbene l’ultima apparizione risalga al 2018, avrebbe dovuto far parte del cast di due progetti attualmente in pre-produzione. Lascia la moglie Kay e sei figli.

Ron Masak, la carriera dello sceriffo de La Signora in giallo

Nato a Chicago, in Illinois, l’1 luglio 1936, Ron Masak ha mosso i primi passi nella recitazione al College della sua città, debuttando a 18 anni. Dopo gli inizi a teatro, ha esordito in tv negli Anni 60 con un episodio della serie Ai Confini della Realtà. Nei due decenni successivi ha partecipato a numerose produzioni per il piccolo schermo, da Get Smart – Un detective tutto da ridere a Vita da strega e Sulle strade della California. In tv ha però legato il suo nome alla serie La Signora in giallo con Angela Lansbury. Ha vestito dal 1989 all’ultimo episodio del 1996 i panni di Mort Metzger, sceriffo di Cabot Cove. Subentrò a Tom Boseley, che aveva interpretato il predecessore Amos Tupper, trasferitosi dopo essere andato in pensione. Masak è apparso in 41 episodi, mostrandosi all’inizio ingerente verso Jessica Fletcher salvo poi cambiare e apprezzarla a pieno.

Ron Masak ha però recitato in numerosi progetti al cinema. Ben 25 i film in cui è apparso, tra cui Base artica Zebra di John Sturges (1968) e A Time for Dying di Boetticher (1969). Fra gli Anni 90 e Duemila si ricordano Codice criminale del 1998 con i fratelli Martin e Charlie Sheen e Gli scaldapanchina con Rob Schneider del 2006. In tv ha recitato anche in un episodio di Cold Case – Casi irrisolti nel 2008, mentre quattro anni fa è apparso nel film Angels on Tap. Stando alla sua pagina Imdb, aveva in programma altri due progetti, ancora in fase di pre-produzione. Si tratta de La maledizione della Gorgone di Ewing Miles Brown e Quigley 2, sequel del film con protagonista un cane investigatore. Ron Masak è stato anche per anni, secondo Variety, re degli spot pubblicitari americani, voce fuori campo per gli spot di grandi aziende.