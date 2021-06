Togliere la sicura prima di sperare

Mica davvero ci si sceglie nella vita. È un ndo cojo cojo un po’ ponderato. Domandai a mio padre perché s’innamorò di mia madre e lui rispose per i capelli, per come danzavano i capelli mentre camminava. Gli uomini preferiscono le bionde ma spossano le brune. Il vino rosso è ricco di polifenoli. Io sono povera di polifenoli. Un matrimonio d’interesse. Mi è stato chiesto di scrivere un palindromo che vorrei mi fosse dedicato da chi mi ama, e io questo ho scritto: “Oro d’alata sirena, pan e risata, l’adoro”. Facciamo la posta al cuore. Fiutiamo l’amore come un cane da tartufo: Tartuffe ou l’Imposteur. Talvolta, a forza di rimanere in tasca di qualcuno, succede che c’induriamo come le caramelle mou di quand’eravamo bambini – venivano dimenticate e quando le ritrovavamo erano granito – però è così bello stare in tasca di qualcuno. Un qualsiasi amore non è un amore qualsiasi.

I libri di Fruttero & Lucentini sono la dimostrazione che i figli delle coppie dello stesso sesso stanno benissimo. «Ma ci siamo amati…». «Ah no, ero io che ti amavo: tu eri innamorato. Non è la stessa cosa». (La signora della porta accanto, Truffaut, quanta verità, non ci son più le bugie vere di una volta, e che film meraviglioso). «La nostra canzone del cuore?». «La s’ignora, dalla porta canto».