La Russa: «Un figlio gay? Mi dispiacerebbe come se fosse milanista»

Stanno facendo discutere le dichiarazioni che Ignazio La Russa ha rilasciato in un’intervista a Belve, il programma di Francesca Fagnani che stasera debutterà in prima serata. Il presidente del Senato ha affermato che, qualora suo figlio gli dicesse di essere gay, «accetterei con dispiacere la notizia perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che il figlio gli assomigli».

La Russa: «Un figlio gay mi dispiacerebbe»

Un figlio omosessuale, ha spiegato, «sarebbe un figlio che non mi assomiglierebbe». «Sarebbe come se fosse milanista, è un paragone preciso quello che faccio», ha continuato il noto tifoso nerazzurro pur ammettendo che «se non succede, pazienza». Ha quindi ribadito di non sopportare il politicamente corretto: «A volte sarebbe bello fare battute… anche sul fascismo». A tal proposito, ha specificato che il busto di Mussolini appartenuto a suo padre ed esposto in casa propria l’ha dato a sua sorella: «Lo voleva lei perché si è rotta le scatole. Mi ha detto che papà l’ha lasciato a noi, e non a me. Non ce l’ho più. Mi rimprovero di averlo mostrato».

Spronato dall’intervistatrice, ha poi affrontato il tema del centrodestra e delle donne: «Il loro livello estetico è diminuito, è aumentata però la qualità e la capacità. Quelle di sinistra non le guardo. La parità in politica non si ottiene con le quote rosa, si otterrà quando una donna grassa, brutta e scema rivestirà una carica importante. Perché ci sono uomini grassi, brutti e scemi che ricoprono ruoli importanti».

Il caso Donzelli e il vaffa di Berlusconi

La Russa si è inoltre espresso sul caso delle informazioni riservate passate da un suo compagno di partito, il sottosegretario Andrea Delmastro, a un altro, il deputato Giovanni Donzelli, che le ha usate per attaccare il Pd in Aula sul caso Cospito: «Visto quello che è ne è derivato, se non l’avessero fatto la discussione si sarebbe incentrata in maniera chiara sulla visita dei parlamentari dem al detenuto anarchico. Così invece abbiamo guardato il dito e non la luna, e non è stato utile. È sbagliato accostare il Pd alla mafia. Commentare alcuni parlamentari che fanno un gesto che potrebbe non essere chiaro si può fare».

Quanto infine al «vaffa» di Silvio Berlusconi il giorno della sua elezione alla guida di Palazzo Madama, ha affermato che «non era per me ma per Giorgia, che aveva posto dei paletti sui ministri – Ronzulli in particolare». O più che per Giorgia, ha concluso, «era per FdI» in generale.