La Regina Carlotta su Netflix: trailer, data di uscita e trama del prequel di Bridgerton

Settimana scorsa è stata rivelata la data di uscita del prequel della serie Netflix Bridgerton, la Regina Carlotta. Una data attesa da tutti i fan.

La Regina Carlotta: cosa sapere sul prequel di Bridgerton

La nuova serie sul personaggio della regina Charlotte di Bridgerton sarà trasmessa su Netflix in primavera. Ad annunciarlo la creatrice e produttrice esecutiva Shonda Rhimes, che ha anticipato la data di uscita dello spin-off durante un evento organizzato da Netflix e dalla casa di produzione Shondaland.

Tra le indiscrezioni è emerso che lo spin off della serie, La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, sarà in sei episodi dedicati all’ascesa al potere della regina Carlotta. Il prequel racconterà come il matrimonio della giovane regina con il Re Giorgio abbia rappresentato non solo una grande storia d’amore, ma anche un cambiamento sociale, portando alla nascita dell’alta società inglese in cui vivono i personaggi di Bridgerton.

La storia d’amore fra la giovane regina e quello che diventerà Re Giorgio

La notizia è giunta ai fan il giorno di San Valentino. La festa degli innamorati ha fatto da cornice all’annuncio della Rhimes che ha condiviso con i fan il nuovo teaser trailer ed alcune immagini dello spin off incentrato proprio sulla grande storia d’amore tra la regina Carlotta e quello che diventerà Re Giorgio. Nel cast troviamo India Amarteifio che interpreta la Regina Carlotta da giovane e Golda Rosheuvel, la regina durante gli anni a seguire. Il prequel di Bridgerton arriverà in streaming giovedì 4 maggio 2023 e racconterà l’ascesa al potere di queen Charlotte partendo proprio da quando la regina era giovanissima e incontra e si innamora del futuro consorte.