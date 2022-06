La rapina del secolo, stasera su Rai 3: trama, cast e curiosità sul film

La prima serata di Rai 3 propone La rapina del secolo, in onda questa sera, venerdì 10 giugno 2022 a partire dalle 21.20. Diretto da Ariel Winograd e uscito nelle sale nel 2020, la pellicola è tratta da una storia realmente accaduta ed è un esempio ben riuscito di heist movie, sottogenere del giallo che vede, al centro del racconto, una banda di criminali impegnati a mettere in alto un colpo studiato nei minimi particolari, che sia una rapina, un furto o una truffa.

La rapina del secolo: cosa sapere sul film in onda stasera su Rai 3 alle 21.20

La rapina del secolo: la trama

Siamo a Buenos Aires, corre l’anno 2006 e, con l’aiuto di una squadra di rapinatori, un maestro di jujitsu decide di mettere in piedi un piano per svaligiare le cassette di sicurezza della succursale della Banca di Río ad Acassuso. La strategia a cui hanno pensato, progettata nel corso di un intero anno, prevede l’utilizzo di armi giocattolo, il sequestro prolungato dello staff e dei clienti della filiale senza mai aprire il fuoco, la costruzione di un tunnel sotterraneo per non farsi scoprire dalle forze dell’ordine e, infine, una fuga in gommone col bottino da milioni di dollari. Ispirandosi a un episodio reale, tra comicità e ricostruzione storica, il regista porta sul grande schermo quella che, da semplice azione criminale, si trasformerà nel furto meglio riuscito e più ricordato nella storia del suo Paese, l’Argentina.

La rapina del secolo: il cast

Nel cast del lungometraggio troviamo Guillermo Francella (Luis Mario Vitette Sellanes), Diego Peretti (Fernando Araujo), Luis Luque (Miguel Sileo), Pablo Rago (Sebastián Marciano García Bolster), Rafael Ferro (Alberto Beto De La Torre), Mariano Argento (Debauza), Juan Alari (El Gaita), Johanna Francella (Lucía Vitette Sellanes), Mario Alarcón (procuratore), Pochi Ducasse (l’ostaggio), Iván Steinhardt (Cabo G. Alvarez), Magela Zanotta (La Turca), Paula Grinszpan (Carmen), Fernando Rodríguez (Ramirez) e Natalia Calvet (Miriam).

La rapina del secolo: cinque curiosità sul lungometraggio

1) La rapina del secolo: che fine ha fatto Vitette

Sembra un segno del destino parecchio insolito ma il capo della banda, Luis Mario Vitette Sellanes, oggi, possiede una gioielleria di nome Verde Esmeralda, con sede a San José, poco distante da Montevideo, in Uruguay. Pare che nel suo tempo libero guardi serie Netflix e sorseggi mate e, ogniqualvolta chiude l’attività a fine giornata, controlli attentamente che allarmi e telecamere di sicurezza siano attivi per evitare qualsiasi tentativo di irruzione nel suo negozio.

2) La rapina del secolo: occhio alla citazione

In diverse delle scene chiave del film, sono ben riconoscibili diversi riferimenti a grandi titoli del cinema d’azione, tra cui I soliti ignoti e Ocean’s Eleven.

3) La rapina del secolo: una sentenza lapidaria

Dopo diverse ore e una volta terminato il colpo, le forze dell’ordine sono riuscite a entrare nella banca ma non hanno trovato i criminali. Di loro, infatti, era rimasto solo un foglietto scritto a mano con una frase emblematica: «In un quartiere di gente ricca, senza armi né rancori, solo oggetti, non amore».

4) La rapina del secolo: strane coincidenze

Mentre il Banco Río di Buenos Aires viene derubato, Spike Lee ha già finito di montare il suo Inside Man, action movie che vede quattro uomini e una donna irrompere alla Manhattan Trust, prendere in ostaggio clienti e dipendenti e accaparrarsi tutto il denaro possibile. Realtà e fantasia, talvolta, arrivano a sfiorarsi pericolosamente.

5) La rapina del secolo: la fortuna di Sebastiàn

Sebastiàn García Bolster, braccio destro di Fernando Araujo, la mente della strategia, è stato il membro del gruppo a cui è stata comminata la pena più corta: in carcere, infatti, ha trascorso sette anni.