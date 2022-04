Anticipazioni La Pupa e il Secchione Show stasera su Italia 1: da Alex Belli ai primi flirt, temi e ospiti della puntata in onda alle 21.25

Continua il viaggio de La Pupa e il Secchione Show in onda questa sera, martedì 5 aprile 2022 alle 21.25 su Italia 1. Nel reality, prodotto da Endemol Shine Italy, Barbara D’Urso continua a mettere a confronto due mondi paralleli: da un lato quello della cultura, popolato da ‘secchioni’ e ‘secchione’ e, dall’altro, quello dell’apparenza, costellato di ragazzi e ragazze unicamente focalizzati sulla bellezza esteriore e il divertimento. In uno scambio vicendevole di sapere, le 11 coppie di concorrenti proveranno a trovare un compromesso: pupi e pupe insegneranno agli intellettuali la loro visione di socialità, mentre gli uomini e le donne di cultura proveranno a coinvolgerli nello studio di una serie di nozioni base di varie materie. A fare da sfondo a questa curiosa dinamica una lussuosa villa e, ovviamente, lo studio televisivo che ospita le dirette, dove si svolgeranno anche entusiasmanti prove di cultura e forza.

La Pupa e il Secchione Show: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su Italia 1 alle 21.25

La Pupa e il Secchione Show: chi sono i concorrenti

Al centro della trasmissione 22 personaggi tra figure note della tivù e del web e sconosciuti che, grazie a quest’occasione, cercano di farsi conoscere. Tra questi, la cubista Emy Buono, la modella Asia Valente, la modella Vera Miales, l’influencer Maria Laura De Vitiis, la ragazza immagine Laura Comaschi, il biologo Alessandro De Meo, l’indossatrice Nicole Di Mario, la showgirl Paola Caruso, il videomaker Mirko Gancitano, il papirologo Aristide Malnati, il professor Orlando Puoti, l’ex campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi, l’insegnante di matematica Annaclara Hellwig, lo youtuber Denis Dosio, la studentessa di Scienze Politiche Valentina Matteucci, il personal trainer Francesco Chiofalo e la programmatrice di videogame Ilaria Bruni.

La Pupa e il Secchione Show: chi sono gli opinionisti

Ad affiancare D’Urso con commenti al vetriolo e battute ironiche un trio di opinionisti formato dall’hairstylist delle celebrità Federico Fashion Style, la showgirl Antonella Elia e l’influencer Soleil Sorge.

La Pupa e il Secchione Show: tutte le anticipazioni sulla serata

Nel corso della diretta, Barbara D’Urso accoglierà Alex Belli nelle vesti di ‘Pupo per una sera’. L’attore avrà un ruolo importante ai fini della classifica finale perché assegnerà due bonus alle coppie in gara, coadiuvando i tre giudici Sorge, Elia e Federico Fashion Style. Ma non finisce qui. Belli, infatti, sarà anche protagonista di un confronto con uno dei tandem in gioco, quello formato dall’ex fidanzata Mila Suarez e dal suo migliore amico Mirko Gancitano. Spazio poi all’ex showgirl Flavia Vento che, dopo aver deciso di abbandonare il programma, avrà modo di spiegare tutte le sue motivazioni. Tornerà in studio anche Paola Caruso che, risolti i problemi di salute che l’hanno portata in ospedale, entrerà ufficialmente in gara come pupa e conoscerà il secchione con cui sarà accoppiata.

Vi svelo un’altra piccola anteprima… Domani Flavia Vento tornerà per spiegarci perché ha deciso di abbandonare l’ennesimo reality 😵‍💫 #lapupaeilsecchioneshow pic.twitter.com/hnpDRMvdS5 — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) April 4, 2022

Nella seconda parte della puntata, invece, scopriremo come si concluderà l’appello di Vera Miales. L’influencer, infatti, ha chiesto alla produzione di dare una seconda chance al suo secchione, Nicolò Scalfi, e tenerlo in gara. Per la pupa, infatti, sarebbe stato penalizzato dalla polemica nata per la sua storia d’amore con Amedeo Goria. Sarà compito dei giurati valutare la richiesta e decidere se chiudere un occhio o meno sul regolamento, anche dopo l’appello della mamma del diretto interessato. Infine, focus sulle storie d’amore: mentre tra due coppie è già scattato un bacio ma rimane il mistero della loro identità, tra Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitiis pare stia nascendo una forte intesa e Denis Dosio continua a essere conteso tra Emy Buono e Nicole Di Mario.

La Pupa e il Secchione Show: dove guardare il programma

Oltre che sul canale 5 del digitale terrestre e 105 di Sky, La Pupa e il Secchione Show è disponibile in streaming e on demand su Mediaset Play e Mediaset Infinity. Per chi fosse interessato ai retroscena, poco prima della puntata, dalle 20.30, Infinity trasmette Pupa Party, condotto nella prima parte da Dayane Mello e Andrea Dianetti, in collegamento coi protagonisti del programma, e nella seconda, da Ignazio Moser e Valentina Barbieri che, invece, guarderanno in diretta la live con vip e webstar. Su Twitter, l’hashtag da seguire è #LaPupaEIlSecchioneShow.