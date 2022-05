Anticipazioni La Pupa e il Secchione Show stasera su Italia 1: ospite Giucas Casella e si scopre la coppia vincitrice

È tempo di finale per i concorrenti de La Pupa e il Secchione Show, in onda questa sera, martedì 3 maggio 2022 alle 21.25 su Italia 1. Dopo settimane di convivenza più o meno riuscita, tra incomprensioni, scontri, amicizie consolidate e nuovi amori, le coppie ancora in gioco ritorneranno in studio da Barbara D’Urso, pronte a scoprire chi riuscirà ad arrivare sul gradino più alto del podio e ad aggiudicarsi il montepremi di 20 mila euro.

La Pupa e il Secchione Show: cosa sapere sull’ultima puntata in onda questa sera su Italia 1 alle 21.25

La Pupa e il Secchione Show: le coppie finaliste

Dalle webstar alle professoresse, passando per fashion blogger e nerd della tecnologia, sono stati 22 i personaggi che, per mesi, hanno animato le trame del reality ma sono solo sette i tandem che sono riusciti a superare sfide e nomination e ad arrivare a un passo dalla vittoria. A contendersi la coppa saranno Emy Lo Buono e Alessandro De Meo, Asia Valente e Mirko Gancitano, Denis Dosio e Annaclara Hellwig, Francesco Chiofalo e Valentina Matteucci, Elena Morali e Aristide Malnati, Mila Suarez e Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitiis ed Edoardo Baietti.

La Pupa e il Secchione Show: la giuria

Le prove che, di volta in volta, intellettuali e socialite si sono trovati ad affrontare e le classifiche che hanno determinato l’eliminazione di chi non ha fatto abbastanza per arrivare a un passo dalla vittoria sono state tutta farina del sacco di un trio inedito di giudici: l’influencer Soleil Sorge, l’ex showgirl Antonella Elia e il parrucchiere dei vip Federico Fashion Style.

La Pupa e il Secchione Show: tutte le anticipazioni sulla finalissima

Leggendo le anticipazioni, sarà una serata ricca di colpi di scena. A indossare i panni di ‘pupo per una sera’ sarà Giucas Casella, che avrà un ruolo determinante perché sarà proprio lui ad assegnare i 5 punti di bonus dopo un’ipnosi che coinvolgerà due pupe. Spazio poi alle sorprese: mentre Elena Morali riceverà l’inaspettata proposta di matrimonio dal fidanzato Luigi Favoloso, Francesco Chiofalo incontrerà la iena Andrea Agresti, che lo aveva seguito in ospedale il giorno in cui si è sottoposto all’intervento al cervello.

Infine, la giuria ruberà il centro della scena in due occasioni: nella prima, dopo essere entrati in villa per sottoporre secchioni e secchione a un makeover per ‘pupizzarli’, i tre avranno modo di presentare i risultati del loro intervento; nella seconda, invece, proporranno un’esibizione al pubblico. Sorge si trasformerà in Britney Spears, Elia in Marilyn Monroe e Federico, invece, darà libero sfogo alla sua verve in un numero brasiliano.

La Pupa e il Secchione Show: dove guardare il reality

Oltre che sul canale sei del digitale terrestre e 106 di Sky, La Pupa e il Secchione Show è disponibile anche in streaming e on demand sull’app e sul sito web di Mediaset Infinity.