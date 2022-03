Anticipazioni La Pupa e il Secchione Show, stasera su Italia 1: cosa succederà

Dopo gli ottimi risultati dell’esordio, prosegue l’avventura de La Pupa e il Secchione Show, in onda questa sera, martedì 22 marzo 2022 alle 21.25 su Italia 1. Condotto da Barbara D’Urso e prodotto da Endemol Shine Italy, il reality mette a confronto due mondi completamente opposti: quello della cultura, rappresentato da ‘secchioni’ e ‘secchione’, personalità qualificate e preparate in vari campi, e quello dell’apparenza, fatto di uomini e donne interessati unicamente all’aspetto fisico e al divertimento.

La Pupa e il Secchione Show: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su Italia 1 alle 21.25

La Pupa e il Secchione Show: in cosa consiste il format

Al centro delle 8 puntate le storie dei 22 protagonisti del reality, divisi in 11 coppie: pupe e secchioni, secchione e pupi. L’obiettivo principale è scambiarsi a vicenda conoscenze e sapere per trovare un compromesso: pupe e pupi mostreranno la loro visione di socialità a intellettuali poco abituati alla vita mondana e decisamente poco interessati all’estetica, mentre secchioni e secchione proveranno a coinvolgerli nello studio di una serie di materie scolastiche. Nei due mesi di gioco, saranno ospiti di una sfarzosa villa e, per la diretta, saranno accolti in studio dalla conduttrice, dove faranno un bilancio della settimana e si sottoporranno a prove di cultura e coraggio.

La Pupa e il Secchione Show: chi sono i concorrenti

I protagonisti dell’incontro/scontro tra universi paralleli sono personaggi noti della tivù e del web e figure sconosciute ai più che, grazie alla trasmissione, hanno l’occasione per farsi conoscere. Tra questi figurano la modella Asia Valente, la cubista Emy Buono, l’ex attrice e showgirl Flavia Vento, la ragazza immagine Laura Comaschi, l’influencer Maria Laura De Vitiis, la top model Mila Suarez, l’indossatrice Nicole Di Mario, la showgirl Paola Caruso, l’influencer Vera Miales, il biologo Alessandro De Meo, il papirologo Aristide Malnati, il videomaker Mirko Gancitano, l’ex campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi, il professor Orlando Puoti, l’insegnante di matematica Annaclara Hellwig, la programmatrice di videogiochi Ilaria Bruni, la studentessa di scienze politiche Valentina Matteucci, il bodybuilder Alessandro Tripi, lo youtuber Denis Dosio e il personal trainer Francesco Chiofalo.

La Pupa e il Secchione Show: chi sono gli opinionisti

A commentare le dinamiche del reality e a sciorinare giudizi senza pietà saranno tre opinionisti d’eccezione: la showgirl Antonella Elia, l’influencer Soleil Sorge e l’hairstylist dei vip Federico Fashion Style.

La Pupa e il Secchione Show: tutte le anticipazioni sulla puntata di questa sera

Nel corso della diretta di stasera, D’Urso accoglierà il cast pronta a ripercorrere i primi sette giorni di permanenza nella Villa, tra contrasti, tensioni passeggere e momenti carichi di emozioni, leggerezza e risate. Ma non è tutto. Ci saranno, infatti, un’ospite speciale e un nuovo ingresso: l’ex gieffina Lulù Selassié sarà Pupa per una sera e il risultato del suo intervento nelle dinamiche sarà decisivo per le sorti dei concorrenti nella classifica finale, mentre Gianmarco Onestini, ex gieffino e studente di giurisprudenza, entrerà ufficialmente nel cast come secchione e verrà accoppiato a una pupa. Infine, è tempo dei primi confronti: Guenda Goria incontrerà il fidanzato Mirko Gancitano, nella squadra dei secchioni, e la sua pupa Mila Suarez. Non mancheranno ovviamente i momenti dedicati all’intrattenimento: diverse le prove in programma, tra cui lo Zucca Quiz e il Bagno di cultura, e determinanti, invece, saranno le nomination che stabiliranno, assieme al ranking, le due coppie che arriveranno allo scontro finale. Quella che, tra le due, si accaparrerà l’ultimo posto sarà costretta ad abbandonare lo show.

La Pupa e il Secchione Show: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 6 del digitale terrestre e 106 di Sky, La Pupa e il Secchione è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Play e Mediaset Infinity. Per quanto riguarda i social, invece, occhio all’hashtag #LaPupaeilSecchioneShow.