Anticipazioni La Pupa e il Secchione Show, stasera su Italia 1: ospite Alessia Macari, torna Paola Caruso

Barbara D’Urso torna su Italia 1 con un nuovo appuntamento de La Pupa e il Secchione Show, in onda questa sera, martedì 19 aprile 2022 a partire dalle 21.25. Come ormai da settimane, prosegue il confronto tra il mondo della cultura e quello della mondanità: le coppie rimaste in gara continuano la loro curiosa convivenza, non senza scontri e incomprensioni, tra momenti di studio e inaspettate sfide.

La Pupa e il Secchione Show: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su Italia 1 alle 21.25

La Pupa e il Secchione Show: il cast

Tra volti più o meno noti e persone estranee al mondo dello spettacolo, sono 22 i personaggi che hanno animato e continuano ad animare il programma (anche dopo l’eliminazione). Tra questi, il papirologo Aristide Malnati, il biologo Alessandro De Meo, l’indossatrice Nicole Di Mario, le modelle Asia Valente e Vera Miales, la cubista Emy Buono, il videomaker Mirko Gancitano, l’influencer Maria Laura De Vitiis, la ragazza immagine Laura Comaschi, lo youtuber Denis Dosio, la studentessa Valentina Matteucci, la programmatrice di videogiochi Ilaria Bruni, il personal trainer Francesco Chiofalo, la professoressa di matematica Annaclara Hellwig e l’ex campione di Caduta Libera Nicolò Scafi.

La Pupa e il Secchione Show: la giuria

Ad affiancare la conduttrice e a esprimere giudizi sui concorrenti, le loro prove e il loro viaggio nel reality ci pensa un trio decisamente insolito: l’hairstylist dei vip Federico Fashion Style, l’ex showgirl Antonella Elia e l’influencer Soleil Sorge.

La Pupa e il Secchione Show: tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera

A giudicare dalle indiscrezioni che, da qualche ora, circolano sul web, la puntata di questa sera sembra davvero ricca di colpi di scena. Mentre l’ex gieffino Luca Onestini farà una sorpresa al fratello Gianmarco, secchione in coppia con la pupa Mila Suarez, Alessia Macari, nelle vesti di Pupa per una sera, coinvolgerà i concorrenti in una prova sexy e sarà fondamentale per la definizione della classifica finale: spetterà proprio a lei, infatti, assegnare il bonus alla coppia che riuscirà a distinguersi, cinque punti che andranno a sommarsi ai voti dei tre giudici e decreteranno chi rimarrà in gara e chi, invece, sarà a rischio eliminazione.

Siete pronti per stasera? A #LaPupaEilSecchioneShow ci saranno due incontri molto speciali… E uno riguarda il vostro amatissimo Gianmarco, che rivedrà il fratello Luca… E poi, e poi, e poi… pic.twitter.com/3vHpGyQfmn — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) April 19, 2022

Ma non è tutto. Ritornerà in studio per porgere le scuse al pubblico e alla produzione anche Paola Caruso che, dopo le forti incomprensioni con Suarez, è stata squalificata dal gioco. Sui social in tanti la difendono, accusando gli autori di aver preso una decisione ingiusta, che ha finito per penalizzare solo lei, scagionando l’altra parte, che non ci è andata leggera con le offese. Nel corso della serata, avrà modo di chiarire la situazione e raccontare per bene come sono andate le cose. Infine, la conclusione vedrà una nuova sfida del bagno di cultura, utile a decretare la nuova coppia eliminata e lo speciale incontro tra Guenda Goria e Mirko Gancitano in occasione del loro primo anniversario.

La Pupa e il Secchione Show: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 5 del digitale terrestre e 105 di Sky, La Pupa e il Secchione Show è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.