La Pupa e il Secchione Show, stasera su Italia 1: cosa sapere sul reality, i concorrenti, la gara

Ritorna in una versione completamente rinnovata La Pupa e il Secchione Show, in onda questa sera, martedì 15 marzo 2022, alle 21.25 su Italia 1. Prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara D’Urso, il reality mescola storie di vita e divertimento in un format che punta a mettere a confronto due mondi completamente agli antipodi: quello della cultura, rappresentato da studiosi qualificati e preparati, e quello dell’apparenza, fatto di donne e uomini unicamente interessati alla bellezza e all’aspetto fisico.

La Pupa e il Secchione Show: cosa sapere sul programma in onda stasera su Italia 1 alle 21.25

La Pupa e il Secchione Show: in cosa consiste la trasmissione

Protagonisti delle 8 puntate in programma saranno i 22 concorrenti che, a partire da questa sera, verranno divisi in 11 coppie: pupe e secchioni, secchione e pupi. Compito principale dei tandem sarà scambiarsi vicendevolmente il sapere e trovare un modo per fondere i due universi: pupi e pupe mostreranno la loro personale visione di socialità a intellettuali poco avvezzi alla vita mondana e all’ossessione per l’estetica, secchioni e secchione, invece, proveranno a coinvolgere la controparte nello studio di diverse materie, a partire da nozioni base. A ospitarli sarà una villa da sogno e, nel giorno della diretta, saranno accolti in studio dalla conduttrice, dove avranno modo di raccontarsi e divertire i telespettatori. Tra storie strappalacrime e dinamiche tipiche da reality costellate di scontri, confronti, sorprese e rapporti d’amicizia in divenire. Non mancheranno le prove di cultura e di coraggio a cui saranno obbligati a sottoporsi, l’ingrediente perfetto per tenere il pubblico incollato allo schermo.

La Pupa e il Secchione Show: chi sono i concorrenti

A partecipare all’incontro/scontro tra universi paralleli saranno personaggi già ben noti al pubblico e figure estranee al mondo dello spettacolo, che pian piano si faranno conoscere e apprezzare. Tra i vip figurano le showgirl Flavia Vento e Paola Caruso, le modelle Asia Valente e Mila Suarez, gli influencer Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini, l’ex campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi e il papirologo Aristide Malnati.

La Pupa e il Secchione Show: chi sono gli opinionisti

Immancabile, ovviamente, un parterre di opinionisti. L’inedito trio che, di puntata in puntata, dispenserà giudizi agguerriti è formato da Antonella Elia, Federico Lauri alias Federico Fashion Style e Soleil Sorge.

La Pupa e il Secchione Show: dove guardare il programma

Oltre che sul canale 6 del digitale terrestre e 106 di Sky, La Pupa e il Secchione Show è disponibile anche in diretta streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity. Invece, l’hashtag ufficiale da usare per commentare le dirette sui social è #lapupaeilsecchioneshow.