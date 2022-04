Anticipazioni La Pupa e il Secchione Show, stasera su Italia 1: Malena e gli scontri tra concorrenti, temi e ospiti della puntata

Nonostante gli ascolti in calo, prosegue l’avventura de La Pupa e il Secchione Show in onda questa sera, martedì 12 aprile 2022, alle 21.25 su Italia 1. Al centro del reality condotto da Barbara D’Urso, il confronto tra due universi agli antipodi: quello dello studio e della cultura e quello dell’apparenza e della mondanità. Nel tentativo di scambiarsi vicendevolmente il sapere, le 11 coppie proveranno a convivere in armonia: pupi e pupe insegneranno agli intellettuali la loro visione di socialità, mentre uomini e donne di cultura li aiuteranno a studiare le nozioni base di diverse materie. Sullo sfondo una lussuosa villa e lo studio televisivo delle dirette, che li vedrà impegnati anche in una serie di sfide.

La Pupa e il Secchione Show: cosa sapere della puntata in onda stasera su Italia 1 alle 21.25

La Pupa e il Secchione Show: i concorrenti

22 sono i personaggi che, tra volti noti e persone comuni, animano le dinamiche del reality. Tra questi, la modella Asia Valente, l’influencer Maria Laura De Vitiis, la ragazza immagine Laura Comaschi, la modella Vera Miales, la cubista Emy Buono, il papirologo Aristide Malnati, la showgirl Paola Caruso, il biologo Alessandro De Meo, l’indossatrice Nicole Di Mario, il videomaker Mirko Gancitano, lo youtuber Denis Dosio, il professor Orlando Puoti, l’ex campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi, la professoressa di matematica Annaclara Hellwig, il personal trainer Francesco Chiofalo, la studentessa universitaria Valentina Matteucci e la programmatrice di videogiochi Ilaria Bruni.

La Pupa e il Secchione Show: gli opinionisti

Tre le voci che coadiuvano la conduttrice e commentano il percorso dei concorrenti con humor e ironia: l’influencer Soleil Sorge, l’ex showgirl Antonella Elia e l’hairstylist Federico Fashion Style.

La Pupa e il Secchione Show: tutte le anticipazioni sulla serata

Dalle poche anticipazioni che circolano sul web, quella di stasera sarà una serata ricca di colpi di scena. Si parlerà della forte lite tra Maria Laura De Vitiis e Gianmarco Onestini. Inizialmente molto complici, tra i due sembra essersi spezzato l’equilibrio e la Pupa è sempre più gelosa del rapporto del ragazzo con Mila Suarez. A vestire i panni di Pupa per una sera, invece, sarà la pornodiva italiana Malena, che metterà in crisi il gruppo con una sfida di seduzione. Non mancheranno le sorprese e, soprattutto, l’attenzione a molte altre dinamiche solo apparentemente secondarie: dallo scontro tra Paola Caruso e Elena Morali alla storia della secchiona innamoratasi di Niccolò Scalfi, fino allo scioglimento del trio formato da Emy Buono, Asia Valente e il secchione Alessandro De Meo e alla presentazione della nuova pupa per Malnati.

Domani colpi di scena a #LaPupaeilSecchioneShow! 💥🔥 Maria Laura De Vitis e Gianmarco Onestini hanno litigato… Come mai? #Pomeriggio5 pic.twitter.com/w1lVV2kJkQ — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 11, 2022

La Pupa e il Secchione Show: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 6 del digitale terrestre e 106 di Sky, La Pupa e il Secchione Show è disponibile in diretta streaming e on demand su sito e app di Mediaset Play e Mediaset Infinity.