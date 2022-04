La Pupa e il Secchione Show stasera su Italia 1: torna Malena come ospite e si scoprono le coppie finaliste

È tempo di semifinale per i concorrenti de La Pupa e il Secchione Show, in onda questa sera, martedì 26 aprile 2022 alle 21.25 su Canale 5. La convivenza tra intellettuali e socialite è quasi arrivata al capolinea ma il poco tempo che li separa dalla finalissima non ha impedito l’emergere di malintesi e litigi, che hanno contribuito ad appesantire l’atmosfera e a rendere gli ultimi momenti insieme decisamente meno piacevoli di quanto immaginato.

La Pupa e il Secchione Show: cosa sapere sulla penultima puntata del reality in onda stasera su Italia 1 alle 21.25

La Pupa e il Secchione Show: il cast

Tra personaggi noti e volti estranei al mondo della televisione, sono 22 i personaggi che hanno popolato e continuano a popolare le dinamiche del reality, anche dopo le eliminazioni. Tra questi, lo youtuber Denis Dosio, il personal trainer Francesco Chiofalo, le modelle Asia Valente e Vera Miales, il papirologo Aristide Malnati, l’influencer Maria Laura De Vitiis, la ragazza immagine Laura Comaschi (uscita dal gioco assieme al suo secchione nella scorsa puntata), l’indossatrice Nicole Di Mario, la cubista Emy Buono, la studentessa Valentina Matteucci, il videomaker Mirko Gancitano, la professoressa di matematica Annaclara Hellwig, il biologo Alessandro Di Meo, l’ex campione di Caduta Libera Nicolò Scafi e la programmatrice di videogame Ilaria Bruni.

La Pupa e il Secchione Show: la giuria

A commentare, di settimana in settimana, il percorso del cast è un trio decisamente inedito: l’ex showgirl Antonella Elia, l’influencer Soleil Sorge e il parrucchiere delle celebrità Federico Fashion Style.

La Pupa e il Secchione Show: tutte le anticipazioni sulla semifinale

Il fulcro della puntata di stasera sarà, ovviamente, la proclamazione delle coppie finaliste, che avverrà soltanto dopo le immancabili prove e le entusiasmanti sfide valutate dai giurati. Prima di scoprire i candidati alla vittoria, tuttavia, Barbara D’Urso avrà a che fare con parecchie questioni da risolvere. Dopo la fine del flirt con Marialaura De Vitiis, Gianmarco Onestini si è avvicinato a Mila Suarez: la complicità, giorno per giorno, è cresciuta fino a fare scattare un bacio. I due verranno interpellati dalla conduttrice sulla vicenda e i telespettatori avranno modo di scoprire se quella che sembrava solo amicizia si sta trasformando in qualcosa in più. A proposito di De Vitiis, l’influencer, di recente, è stata protagonista di un acceso scontro col resto del gruppo. I compagni, infatti, l’avrebbero accusata di aver sfruttato la relazione con Paolo Brosio per pura visibilità e solo per arrivare in televisione.

Rimanendo sulle storie d’amore, per una che sembra nascere, ce n’è un’altra vicina alla fine. Drusilla Gucci, fidanzata con il pupo Francesco Chiofalo, ha annunciato sui social il desiderio di volersi prendere una pausa di riflessione dopo aver visto il compagno flirtare con la pornodiva Malena, ospite nelle scorse serate e, in occasione della semifinale, nuovamente ‘Pupa per una sera’. In studio, li attenderà un confronto a tre utile a capire meglio la situazione e a soddisfare la curiosità degli appassionati del programma. Infine, si scopriranno risultati dello scambio di coppie avvenuto tra tre pupi e le rispettive secchione: quali saranno i nuovi tandem nati dal mix?

La Pupa e il Secchione Show: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 5 del digitale terrestre e 105 di Sky, La Pupa e il Secchione Show è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.