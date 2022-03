Chi è Federico Fashion Style opinionista di La Pupa e il Secchione Show, stasera su Italia 1

È tutto pronto per l’inizio dell’avventura de La Pupa e il Secchione, in onda a partire da stasera, martedì 15 marzo 2022, a partire dalle 21.25 su Italia 1. Condotto da Barbara D’Urso, il reality vuole mettere a paragone due universi opposti: quello dei secchioni, intellettuali e studiosi preparati e acculturati, e quello dei pupi e delle pupe, unicamente interessati alla vita mondana e all’apparenza.

La Pupa e il Secchione: cosa sapere sul programma in onda stasera su Italia 1 alle 21.25

La Pupa e il Secchione: come funziona il format

Al centro della scena ci saranno 22 concorrenti, suddivisi in 11 coppie: pupe e secchioni, secchione e pupi. Avranno una sola missione: riuscire a trovare un compromesso tra i loro mondi e scambiarsi vicendevolmente il sapere. Ospiti di una sontuosa villa per 8 puntate, si faranno conoscere e amare dal pubblico tra storie emozionanti, scontri, sorprese, prove di cultura e di coraggio. La formula ideale per tenere i telespettatori sulle spine e farli affezionare alle dinamiche da reality.

La Pupa e il Secchione: chi sono i concorrenti

A partecipare all’incontro/scontro tra parti avverse saranno personaggi noti al pubblico e figure esterne al mondo dello spettacolo, che pian piano si faranno apprezzare. Tra i vip troviamo le showgirl Flavia Vento e Paola Caruso, la modella Mila Suarez, gli influencer Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini, l’ex campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi e il papirologo Aristide Malnati.

La Pupa e il Secchione: chi sono gli opinionisti

Non mancheranno, naturalmente, gli opinionisti. A dispensare giudizi sui concorrenti ci penseranno Antonella Elia, Federico Lauri alias Federico Fashion Style e Soleil Sorge.

La Pupa e il Secchione: carriera e vita privata di Federico Fashion Style

La Pupa e il Secchione: Federico Fashion Style,dalle forbici alla fama

Classe 1989, Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è diventato negli anni uno dei parrucchieri più richiesti dal jet set. Da sempre intenzionato a voler fare proprio questo mestiere, a cinque anni si divertiva ad acconciare i capelli della mamma usando gli stuzzicadenti come se fossero forcine e a 13 iniziava a muovere i primi passi nel settore, lavorando nel negozio di un amico del padre come shampista. Fu proprio in quell’ambiente che gli addetti ai lavori riconobbero sin da subito la sua passione e il suo talento. Elementi che, negli anni, lo hanno portato ad aprire ben quattro saloni (ad Anzio, a Roma, a Milano e a Napoli) e a conquistare la fiducia di noti vip dello spettacolo italiano come Valeria Marini e Alba Parietti. Ma non è tutto. Non contento dei traguardi raggiunti, Lauri ha deciso di approdare sul piccolo schermo: a consacrarlo alla fama è stato, a partire dal 2019, il docureality Il salone delle meraviglie in onda su Discovery Real Time. Un ritratto divertente e scanzonato della quotidianità sul lavoro e dei rapporti con le clienti più affezionate e fedeli.

Il 2021 è stato, per lui, un anno particolarmente proficuo: accanto al debutto della sua nuova trasmissione, Beauty Bus, che lo porta a dispensare miracolosi restyling in giro per le piazze d’Italia, è stato anche uno dei concorrenti di Ballando con le stelle, arrivando addirittura tra i finalisti, in coppia con la ballerina professionista Anastasia Kuzmina. Oggi, mentre il suo business continua ad andare a gonfie vele e le sue tecniche sempre più stravaganti conquistano il web, è pronto per una nuova sfida: diventare opinionista de La Pupa e il Secchione.

La Pupa e il Secchione: vita privata di Federico Fashion Style

Sposato con Letizia Porcu, ex studentessa di moda e piccola imprenditrice in progress, dalla loro unione, nel 2017, è nata tramite inseminazione artificiale Sophie Maelle.

La Pupa e il Secchione: dove guardare la trasmissione

Accanto al canale 6 del digitale terrestre e 106 su Italia 1, La Pupa e il Secchione è disponibile anche su Mediaset Infinity.