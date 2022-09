La Procura di Milano apre un fascicolo esplorativo sul saluto romano di La Russa

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo esplorativo, senza ipotesi di reato e senza indagati, sulla vicenda che ha coinvolto l’assessore lombardo alla Sicurezza Romano La Russa, immortalato al funerale del cognato (ex militante di estrema destra) in quello che sembra a tutti gli effetti un saluto romano. Sul caso sono intervenuti diversi politici compreso suo fratello Ignazio che l’ha definito «un errore».

La Procura di Milano apre un fascicolo sul saluto romano

L’indagine perlustrativa, coordinata dal pubblico ministero Alberto Nobili, è stata aperta sulla base degli articoli di stampa e dei video circolati sul web e sui social. Gli accertamenti sono stati affidati alla Digos della Questura di Milano, che deve verificare in modo ufficiale quanto accaduto. Interpellato dai media, il diretto interessato ha smentito di aver replicato il rituale fascista e spiegato che quello fatto dopo il funerale di Alberto Stabilini era un saluto militare.

«Il presente è un saluto a braccio teso che non c’entra niente con quello romano e che Alberto aveva chiesto prima di morire. Chi vuol confondere il rito con il saluto fascista è ignorante, nel senso che ignora una tradizione militare che vige da secoli», aveva affermato. Convinto di non aver commesso alcun atto illecito, «come fior di sentenze di numerosi tribunali confermano», ha rimarcato come i fatti oggetto di polemica siano lontani anni luce da tutto ciò che può essere accostato al fascismo.

Le parole del fratello Ignazio

Tra i politici che hanno commentato i fatti c’è stato il fratello Ignazio: «Lo conosco, è la persona più buona del mondo. Quello è suo cognato e ha lasciato detto che voleva quel saluto. Lui non era un militante di Fratelli d’Italia e mio fratello ha cercato di far fare il presente come voleva il defunto, non ci è riuscito poi ha alzato la mano, non l’ha alzata, non lo so. Sicuramente è stato un errore che però stanno montando troppo».