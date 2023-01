Breve guida per riconoscere il cretino in politica

Nel 1985 usciva La prevalenza del cretino, di Fruttero & Lucentini: una indagine sul “primato numerico” di una figura che, statisticamente, stava espugnando la resistenza che sparuti intelligenti in via di estinzione stavano opponendo all’idiozia dilagante. Trentasette anni dopo, a che punto siamo? I cretini sono tornati? Prendendo ispirazione da quel libro, Tag43 tenta di aggiornare l’insuperabile raccolta con una carrellata di ritratti sull’ottusità contemporanea.

Il cretino in politica si ritrova a destra, sinistra e centro

In politica il cretino si riconosce subito da quel tanto di primitivo che affascina. Si ha un bel dire che ognuno di noi è cretino per qualcun altro: nessuno come chi decide di scendere in campo “per risolvere i problemi dell’Italia” si espone così pericolosamente alla probabilità di essere smascherato. Inutile dire che il cretino in politica si ritrova a destra, a sinistra e al centro ma ovvietà e ottusità barthesiane si attagliano soprattutto al pensiero conservatore, che disprezza la ragione analitica e predilige il primo livello del discorso, che deve prima di tutto essere persuasivo e comprensibile per gli ignoranti.

La retorica del comunista col Rolex e la strumentalizzazione delle periferie

Soffermiamoci su un topos usurato ma sempre in voga: i radical chic. I radical chic sarebbero quelli che predicano bene e razzolano male, in estrema sintesi: i comunisti col Rolex, i proprietari di appartamenti di lusso nelle Ztl delle città che però votano a sinistra. Il cretino si manifesta in questa opposizione: non si può essere di sinistra se si abita in centro, se si possiede un orologio di marca, se si mangia caviale e si beve champagne. Queste esclusività sarebbero riservate ai cretini di destra, che si spiegano meglio argomentando: «È facile essere di sinistra, standosene in una bella casa all’ultimo piano di un palazzo storico in centro, e facendo shopping al sabato in via Montenapoleone: così son bravi tutti. Noi di destra quando abitiamo in centro e beviamo champagne cerchiamo di essere coerenti: lo facciamo alla faccia dei poveracci, anzi, al prosit li salutiamo caramente col gesto dell’ombrello, accompagnato da una bella pernacchia». Non ce l’ha solo con i migranti, i neri, le famiglie arcobaleno e la finanza internazionale: il cretino di destra si riconosce anche perché strumentalizza le periferie; spesso proviene da quelle, e la povertà non lo ha allenato a combattere contro le ingiustizie, gli ha solo provocato una rabbia sorda, un oscuro e molto individuale sentimento di rivalsa che nel migliore dei casi sfoga nelle curve sud degli stadi.

L’operazione subdola di etichettare i valori morali come beni di lusso

Così, nei programmi delle destre, le periferie vengono sfruttate per raccattare i voti di chi parla con la stessa inflessione dialettale dei candidati, i quali si guardano bene dall’informare i condomini che nella storia le destre al potere non hanno mai fatto niente per migliorare la vita dei poveri, essendo più che altro concentrate a preservare gli interessi materiali dei ricchi che le hanno sempre votate e che, in silenzio, continuano a votarle in tutto il mondo. Dove il cretino di destra dimostra una certa intelligenza è nell’essere riuscito in una operazione subdola, a etichettare i valori morali come beni di lusso: gli slogan sui radical chic alla fine non sono altro che l’insinuazione velenosa che oggi il cuore dei democratici può palpitare per i dimenticati della terra solo perché il conto in banca glielo permette. La destra è stata abilissima in questo gioco di rimescolamento delle carte, i cretini di sinistra non sanno quasi mai rispondere a questo primo livello di carognaggine, che non a caso continua a far breccia tra gli ignoranti. Sono stato anch’io un cretino di sinistra quando mi rifiutai di leggere quel libro rivelatore di Tom Wolfe intitolato Lo chic radicale perché uscì in Italia, la prima volta, da Rusconi, una casa editrice allora considerata di destra.

Il paradosso di una destra spedita al governo dai poveri

Il National Bureau of Economic Research ha pubblicato un anno fa uno studio su questa confusione tra destra e sinistra, spiegando come mai oggi i ricchi votano a sinistra e i poveri a destra, definendo il paradosso di una classe dirigente di destra raffazzonata e incompetente spedita a governare grazie al voto cumulato dei poveri (che verranno subito dimenticati dopo aver messo giù quel che serviva, la croce sulla scheda), e una sinistra che si vede rappresentata da un ceto colto, benestante, con alto senso morale e sollecitudine verso le famigerate periferie che dovrebbero a ragione votarla ma che non la capiscono quando parla in italiano, perché non resistono al primo livello del richiamo vernacolare e preferiscono perciò il populismo.

Il cretino è sempre qualunquista

Il cretino in politica è sempre qualunquista: sbraita contro gli stipendi dei parlamentari che lui stesso ha contribuito a eleggere; dichiara solennemente di non accettare lezioni morali da nessuno essendo lui eticamente irreprensibile, che diamine; è contro la violenza, “di qualunque tipo e colore” ci tiene a specificare, perché per il cretino fascismo e comunismo sono uguali, Hitler è uguale a Stalin, le foibe identiche ai lager; i pestaggi allo stadio tra fanatici di squadre avversarie equiparabili al pestaggio di un omosessuale; il green pass uguale al nazismo. Il cretino non ha bisogno di studiare la storia, né di fermarsi un minuto a riflettere, perché ha già elaborato il suo personale concetto di uguaglianza: è tutta la stessa sbobba, che solleva dalla faticaccia di star lì a trovare le differenze, per chi si ostina a cercarle ci sono i giochini della Settimana Enigmistica.

Ostentare competenza solo per intorbidire le acque

Infine il cretino in politica si riconosce da un tratto fondamentale: è puntiglioso, perché spaccare il capello in quattro gli consente di far la figura del competente, mentre non è altro che un espediente che usa per intorbidare le acque. Per esempio, twitta un cretino: «Le convenzioni internazionali parlano di ‘porto sicuro’ (Risoluzione MSC 167/78 del 2004) che non per forza coincide con ‘porto vicino’, ed essendo tutti i porti italiani sicuri le Ong non possono attraccare dove vogliono, devono rispettare le decisioni del governo italiano», a proposito di dove far sbarcare gli immigrati. Gli risponde uno intelligente: «Il porto sicuro è quello più vicino. Assegnare in maniera arbitraria un porto che non sia il più vicino dopo giorni di navigazione è contrario alla tutela dei diritti umani». Ma il cretino di destra non si dà per vinto e inizia una conversazione dove chi ha la pazienza di rispondergli lo mette davanti alla sua cretinaggine irriducibile, profonda, senza speranza. Ma lui non se ne accorge, continua anzi a essere convinto che i cretini siano gli altri.