La notte di Scherzi a Parte, stasera su Canale5: cosa vedremo nel best of dell’ultima edizione del programma

Dopo il grande successo dell’ultima edizione di Scherzi a Parte che si è conclusa domenica scorsa, Enrico Papi ritorna su Canale 5 con l’ultimissimo appuntamento dello show, La notte di Scherzi a parte, in onda stasera, domenica 24 ottobre 2021, alle 21.25. Per chi se li fosse persi o per chi avesse piacere a rivederli, verrà ritrasmessa una selezione dei migliori scherzi fatti, nelle scorse puntate, a personaggi del mondo del cinema, della televisione, della musica e dello sport. Ma non solo. Tra un filmato e l’altro, troveranno spazio anche le candid camera fatte alla gente comune dal quartetto di vallette (Elisabetta Gregoraci, Antonella Fiordelisi, Estefania Bernal e Carolina Stramare) e i rinomati ‘scherzi in diretta’, preparati sul momento in studio all’insaputa del vip che ne è stato vittima.

La Notte di Scherzi a Parte: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

La Notte di Scherzi a Parte: il best of degli scherzi più belli

Al centro della puntata, un vero e proprio best of degli scherzi più memorabili. Tra i quali, probabilmente, troveranno spazio quelli fatti a Orietta Berti, Federica Pellegrini, Nicola Porro, Paola Di Benedetto, Al Bano, Valeria Marini, Michele Cucuzza e Mario Giordano. Oltre ai rimontaggi di quelli messi in piedi in diretta, che hanno avuto come target nomi come Dayane Mello, Maurizio Battista, Ciccio Graziani e Giulia Salemi.

La Notte di Scherzi a Parte: preludio alla prossima edizione?

Secondo alcuni rumor, gli ottimi dati di audience avrebbero quasi convinto il network a confermare una nuova edizione. Per quanto sia ancora molto presto per parlare dei palinsesti del prossimo anno televisivo, la presenza di Papi come padrone di casa non dovrebbe essere affatto in pericolo. Intanto, il conduttore sembra stia già preparandosi alla prossima avventura, sempre targata Mediaset: un format per un quiz preserale. Riuscirà a scalzare Gerry Scotti? Lo scopriremo presto.