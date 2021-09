La notte della Taranta, stasera 4 settembre 2021, su Rai1: ospiti e scaletta del concerto di musica popolare salentina

La notte della Taranta approda per la prima volta su Rai1. In seconda serata, alle 23,35, il primo canale della rete nazionale di viale Mazzini trasmetterà infatti il concertone del Festival pugliese, uno dei massimi progetti di musica e cultura popolare in Italia e in Europa. Dopo Battiti Live, trasmesso su Italia 1 per un mese e mezzo, la Puglia dunque torna protagonista della musica sui principali canali televisivi. L’evento, disponibile anche su RaiPlay, è andato in scena lo scorso 28 agosto dal Piazzale dell’Ex Convento degli Agostiniani di Melpignano, piccolo comune della provincia di Lecce.

Il Festival, che raccoglie ininterrottamente ogni anno dal 1998 centinaia di migliaia di persone, ha dovuto fare i conti come ogni altro evento culturale e sportivo delle restrizioni dovute alla pandemia. L’accesso, limitato a soli mille spettatori, è stato consentito solo dopo l’esibizione del Green Pass con certificato vaccinale o tampone negativo. Niente parterre con gente accalcata per ballare la celebre pizzica salentina: il prato antistante l’ex convento monastico è stato suddiviso in aree con posti a sedere ben distanziati.

La notte della Taranta, ospiti e protagonisti della serata su Rai1

Dopo la conduzione che negli anni ha visto protagonisti anche Belen Rodriguez e Stefano de Martino, quest’anno La notte della Taranta vanterà un narratore d’eccezione. Sarà infatti Al Bano Carrisi ad accompagnare i telespettatori in un viaggio che attraverserà secoli di tradizione popolare salentina.

Oltre ai mattatori di ogni edizione, tra cui il Canzoniere Grecanico Salentino e Antonio Castrignanò, anche quest’anno approderanno sul palco salentino alcuni protagonisti della scena musicale nazionale. Dopo Ligabue, Einaudi e Fiorella Mannoia sarà il turno del trio Il Volo e della rapper Madame, che ha svolto anche il ruolo di maestra concertatrice assieme a Enrico Melozzi (a Sanremo ha diretto l’orchestra per i Maneskin). Saranno loro a cimentarsi con il dialetto leccese per cantare alcuni brani della tradizione e rivisitare le loro hit.

«La prima volta che ho diretto un’orchestra su Rai1 è stato tantissimi anni fa. Ero a Lecce a piazza del Duomo», ha pubblicato Melozzi su Instagram. «Sono passati tantissimi anni e torno ancora una volta in provincia di Lecce a dirigere una serata intera tutta mia con musicisti immensi».

Tradizione e innovazione, la scaletta della serata in onda stasera su Rai1

Sarà Al Bano ad aprire la rassegna con Nanana, brano in dialetto di Cellino San Marco, suo paese d’origine. Sul palco arriveranno poi i tre tenori, che si esibiranno sulle note dell’inno in dialetto grico Calinitta-Buonanotte, dedicato per l’occasione alla memoria di Raffaella Carrà.

Dopo Il Volo, il direttore Enrico Melozzi, assieme all’Orchestra Popolare della Notte della Taranta, affascinerà il pubblico con un mix fra tradizione, pop e rock. Sarà poi il turno di Madame. La giovane rapper, classe 2002, eseguirà la sua hit Marea in un mix con Aria Caddipulina (Aria Gallipolina, in dialetto locale).

L’artista vicentina sarà una vera habitué del palco. Tornerà per cantare sulle note di Pizzica di San Vito, Rondinella (avvolta in un abito realizzato con 30 metri di lino tessuto ad un telaio di ulivo) e un inedito scritto appositamente per La notte della Taranta. Prima del gran finale, spazio al toccante omaggio di Al Bano a Domenico Modugno con Amara Terra mia. Il brano sarà dedicato anche ai tanti pugliesi costretti a lasciare la propria terra alla ricerca di fortuna. In chiusura ci sarà un medley che mescolerà pizzica e taranta, i due generi più celebri della musica popolare salentina. Tutti i protagonisti saranno sul palco per un mix di suoni travolgenti ed elettrici per un evento che, nonostante le restrizioni, promette di stupire.