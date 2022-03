La notte degli Oscar, in diretta su Tv8: cosa sapere sullo speciale in onda dalle 00.15

Anche quest’anno, è arrivato l’appuntamento più atteso dai cinefili di tutto il mondo. Domenica, nella notte tra il 27 e il 28 marzo, Tv8, Sky Cinema Oscar (canale 303) e Now Tv trasmetteranno La notte degli Oscar in onda a partire dalle 00.15. Dagli studi Sky, Francesco Castelnuovo seguirà l’evento in diretta, dal red carpet fino alla fine della cerimonia, e ne commenterà i momenti salienti con un ricco parterre di ospiti.

La notte degli Oscar: cosa sapere sullo speciale in onda su Tv8 alle 00.15

La notte degli Oscar: quali sono i film candidati all’Oscar

Per l’edizione numero 94 degli Academy Awards, sono 10 i film in lizza per accaparrarsi la statuetta d’oro: CODA – I segni del cuore di Sian Heder, Belfast di Kenneth Branagh, Don’t Look up di Adam McKay, Drive my car di Ryûsuke Hamaguchi, Dune di Denis Villeneuve, King Richard – Una famiglia vincente di Reinaldo Marcus Green, Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, Nightmare Alley – La fiera delle illusioni di Guillermo del Toro, Il potere del cane di Jane Campion e West Side Story di Steven Spielberg.

La notte degli Oscar: tutti gli ospiti dello speciale

Ad affiancare Castelnuovo nel corso della serata ci saranno il critico cinematografico Gianni Canova, la giornalista di Sky TG24 Francesca Baraghini e il conduttore di Pechino Express Costantino Della Gherardesca. In collegamento, invece, si alterneranno il duo comico Lillo & Greg, l’attrice e regista Claudia Gerini e due attori in rappresentanza del cast del film italiano nominato come migliore film internazionale, È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino: Enzo Decaro e Massimiliano Gallo.

La notte degli Oscar: dove vedere la diretta

La diretta sarà disponibile su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre e 108 di Sky), Now Tv (servizio accessibile solo agli abbonati), su Sky Cinema Oscar (canale 303) e in diretta streaming e on demand su Sky Go.