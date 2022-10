La Nato terrà un’esercitazione nucleare di routine settimana prossima

Settimana prossima la Nato condurrà un’esercitazione della sua forza nucleare, che era stata pianificata già prima che scoppiasse la guerra in Ucraina. Il segretario generale Jens Stoltenberg ha precisato che cancellarla ora lancerebbe un messaggio sbagliato a Mosca.

Esercitazione Nato settimana prossima

«Si tratta di un addestramento di routine che avviene ogni anno per mantenere la nostra deterrenza sicura, protetta ed efficace», ha specificato, aggiungendo che le velate minacce nucleari del presidente russo Vladimir Putin sono pericolose e irresponsabili. «La Russia sa che una guerra nucleare non può essere vinta e non può essere combattuta», ha aggiunto.

L’esercitazione, denominata Steadfast Noon (“mezzogiorno costante”, in opposizione alla “mezzanotte” con cui si indica la catastrofe nucleare) durerà una settimana, sarà gestita da Regno Unito, Stati Uniti e Francia e coinvolgerà 14 membri dell’alleanza della Nato, con velivoli a capacità nucleare insieme a capacità aggiuntive come aerei di intelligence e di rifornimento. Un’operazione che servirà a garantire la preparazione del personale e delle attrezzature necessarie e che, ha confermato il Financial Times citando persone informate sui fatti, è stata preparata da tempo per inviare un messaggio di sicurezza. «Stiamo monitorando attentamente le forze nucleari russe», ha aggiunto Stoltenberg spiegando di non aver comunque visto alcun cambiamento nella postura nucleare moscovita. In conclusione, lo stesso ha poi confermato il sostegno dell’Alleanza a Kiev fino a quando sarà necessario.

L’esercitazione del 2012

Già nel 2012 la Nato aveva effettuato un’esercitazione dallo stesso nome che riguardava l’uso di armamento nucleare tattico. Le operazioni erano state condotte anche in Polonia, sfruttando la base aerea di Lask e gli F-16C/D block 52 polacchi che, a differenza di quelli statunitensi presenti ad Aviano o in Olanda, non hanno capacità di strike nucleare. Un attacco nucleare tattico non coinvolgerebbe infatti solo l’aereo che trasporta la bomba a caduta libera, ma anche altri per il supporto alla missione.