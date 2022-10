La ministra francese Boone: «Vigileremo su Giorgia Meloni». Lei: «Parigi smentisca»

Si accende il dibattito tra la ministra per gli Affari Europei francese Laurence Boone e la presidente di Fratelli d’ItaliaGiorgia Meloni. Recentemente, la prima ha dichiarato che la Francia avrebbe intenzione di vigilare sul nuovo governo italiano. La risposta di Meloni non si è fatta attendere: «Inaccettabile minaccia di ingerenza contro uno Stato sovrano».

La ministra francese Boone sull’operato di Giorgia Meloni: «Abbiamo divergenze»

La ministra per gli Affari Europei del governo Borne Laurence Boone in un’intervista a la Repubblica torna a ribadire l’intenzione della Francia di vigilare sul nuovo governo italiano. Come aveva detto la premier il giorno dopo le elezioni, citando in particolare il diritto all’aborto, Parigi ha intenzione di porre sotto osservazione «il rispetto dei diritti e delle libertà».

Stavolta, tuttavia, premette: «Rispetteremo la scelta democratica degli italiani. L’Europa deve rimanere unita, in particolare nell’affrontare la guerra che la Russia ha dichiarato in Ucraina, con le sanzioni che abbiamo adottato. Su questo punto, Meloni ha espresso chiaramente il suo sostegno a ciò che l’Europa sta facendo. Dopodiché è chiaro che abbiamo delle divergenze. Saremo molto attenti al rispetto dei valori e delle regole dello Stato di diritto. L’Ue ha già dimostrato di essere vigile nei confronti di altri Paesi come l’Ungheria e la Polonia».

La presidente di FdI: «Parigi smentisca»

La risposta di Giorgia Meloni non si è fatta attendere. «Leggo su ‘La Repubblica’ che il ministro francese per gli Affari europei, Laurence Boone, avrebbe detto: ‘Vogliamo lavorare con Roma ma vigileremo su rispetto diritti e libertà’. E ‘saremo molto attenti al rispetto dei valori e delle regole dello Stato di diritto’», ha esordito su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia. «Replicando lo scivolone già fatto qualche giorno fa dal primo ministro francese Élisabeth Borne».