La mia banda suona il pop, stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità sul film

Christian De Sica e Massimo Ghini sono due dei protagonisti de La mia banda suona il pop, in onda questa sera, giovedì 2 giugno 2022 alle 21.25 su Canale 5. Diretto da Fausto Brizzi e uscito nei cinema nel 2020, il film racconta la storia della travagliata reunion dei Popcorn a San Pietroburgo, gruppo musicale degli Anni Ottanta caduto in disgrazia dopo una collezione di straordinari successi.

La mia banda suona il pop: cosa sapere sulla commedia in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

La mia banda suona il pop: la trama

Un noto magnate di San Pietroburgo, Vladimir Ivanov, chiede espressamente che la sua band preferita, i Popcorn, noto gruppo pop degli Anni Ottanta, ritorni sul palco per un’ultima esibizione. Così Franco, spregiudicato manager dell’ensemble, viene contattato da Olga per conto del miliardario ma, poco entusiasta dell’idea, prova a proporre all’imprenditore russo altri talenti, pronti a partire per esibirsi al suo cospetto. Nonostante l’insistenza, però, Ivanov sembra irremovibile. E così all’impresario non resta altra scelta che contattare e riunire Tony, Jerry, Lucky e Micky.

Non sarà un’impresa facile: in un primo momento, nessuno di loro accetta la proposta ma, complice il destino e, su tutto, le ristrettezze economiche, si trovano obbligati a ritornare sui loro passi e ad accontentare l’oligarca. Tuttavia, mentre cercano di rimettersi in pista e di ritrovare l’equilibrio tra un soundcheck e l’altro, i quattro scoprono che l’avventura russa non è altro che un inganno: Olga, infatti, li avrebbe ingaggiati per derubare Ivanov senza essere scoperta. Quella che doveva essere una semplice performance si colora delle tinte dark del thriller e, contemporaneamente, nell’occasione per dare un nuovo corso alle loro tristi vite. Come? Dilapidando i conti di un super ricco.

La mia banda suona il pop: il cast

Oltre a Christian De Sica e Massimo Ghini nei panni di Tony Brando e Lucky Fioretti, nel cast troviamo anche Angela Finocchiaro (Micky), Paolo Rossi (Jerry), Natasha Stefanenko (Olga), Rinat Khismatouline (Vladimir Ivanov), Diego Abatantuono (Franco Masiero), Filippo Bianco (Tony da giovane), Leonardo Ghini (Lucky da giovane), Elisa Nardini (Micky da giovane), Michele De Girolamo (Jerry da giovane) e Anna Ammirati (Mirella).

La mia banda suona il pop: cinque curiosità sulla pellicola

1) La mia banda suona il pop: un’immagine lontana dai veri Anni Ottanta

Nonostante l’hype attorno al lungometraggio, a detta dei critici il risultato finale è stato deludente e, soprattutto, costellato di errori evitabili. Diversi, infatti, sono i riferimenti sbagliati agli Anni Ottanta e i dettagli di costume poco accertati. Così come fastidioso e decisamente poco in linea con l’atmosfera dell’epoca il product placement. L’unica cosa che pare funzionare sono i testi delle finte canzoni dei Popcorn, realistici e molti evocativi di quell’annata.

2) La mia banda suona il pop: tra Italia e Russia

Le riprese della commedia si sono spalmate tra Roma e provincia (in particolare Torre Flavia, Ladispoli e Cerveteri), Repubblica Ceca (Praga) e Russia (San Pietroburgo).

3) La mia banda suona il pop: questione di budget

Per la realizzazione del film, Brizzi e il team di produzione hanno avuto a disposizione un budget pari a 3 milioni di euro. Sicuramente ridotto rispetto ai grandi numeri a cui ci ha abituato il cinema americano.

4) La mia banda suona il pop: la quindicesima fatica

Nel repertorio di lavori firmati da Fausto Brizzi, La mia banda suona il pop è stata la sua 15esima prova da cineasta.

5) La mia banda suona il pop: risultati tiepidi

Nelle prime due settimane di programmazione, in Italia la pellicola ha incassato 375 mila euro, mentre nel primo weekend circa 241 mila. Cifre che le hanno permesso di ottenere un ottavo posto al box office.