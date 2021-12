Alessio Boni chi è: carriera e vita privata dell’attore protagonista de la meglio gioventù, stasera su Rai Movie

Alessio Boni e Luigi Lo Cascio sono i protagonisti de La meglio gioventù in onda stasera, martedì 14 dicembre 2021, alle 21.10 su Rai Movie. Diretto da Marco Tullio Giordana e uscito nelle sale nel 2003, il film passa in rassegna trentasette anni di storia italiana, dall’estate del 1966 alla primavera del 2003, attraverso le vicissitudini dei Carati, una famiglia della piccola borghesia romana.

La meglio gioventù: le cose da sapere sul film in onda stasera su Rai Movie alle 21.10

La meglio gioventù: la trama

La pellicola si concentra su due dei quattro figli: Nicola e Matteo, entrambi studenti universitari. Il primo, estroverso, propositivo, ottimista, studia medicina per diventare uno psicanalista. Il secondo, invece, riservato e scontroso, frequenta la facoltà di Lettere ed è alla costante ricerca di un posto nel mondo. Mentre è impegnato a lavorare come logoterapista in una clinica psichiatrica, Matteo conosce Giorgia, 16enne orfana di madre che, a causa di gravi vicende familiari, non parla e ha paura del contatto umano. Nonostante le reticenze iniziali, i due si avvicinano sempre di più, accomunati dalla passione per la letteratura e la fotografia. Un rapporto che, ben presto, si trasforma in qualcosa di più profondo che spinge il ragazzo ad allontanarla dall’istituto e portarla con sé nella vacanza estiva a Capo Nord organizzata col fratello e gli amici di sempre, Carlo e Berto. La presenza di Giorgia non è gradita a tutti: così, per ovviare al problema, Nicola e Matteo si separano momentaneamente dagli altri e deviano il viaggio verso Pietracamela, paese natale della 16enne. Quello che succederà di lì a poco e gli anni complicati che si troveranno a vivere, cambieranno radicalmente le loro ambizioni e sconvolgeranno le loro vite.

La meglio gioventù: il cast

Accanto ad Alessio Boni nel ruolo di Matteo e Luigi Lo Cascio nel ruolo di Nicola, nel cast troviamo anche Jasmine Trinca (Giorgia Esposti), Adriana Asti (Adriana Carati), Sonia Bergamasco (Giulia Monfalco), Fabrizio Gifuni (Carlo Tommasi), Maya Sansa (Mirella Utano), Valentina Carnelutti (Francesca Carati), Camilla Filippi (Sara Carati), Giovanni Scifoni (Berto), Andrea Tidona (Angelo Carati), Lidia Vitale (Giovanna Carati), Claudio Gioè (Vitale Micavi) e Riccardo Scamarcio (Andrea Utano).

La meglio gioventù: carriera e vita privata di Alessio Boni

La meglio gioventù: Alessio Boni, un attore multitasking

Nato a Sarnico, in provincia di Bergamo, nel 1966, Alessio Boni è uno dei volti più noti del panorama televisivo e cinematografico italiano. Dopo un’esperienza da animatore in un villaggio turistico, nel 1988 ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, dividendosi tra il teatro, i fotoromanzi, il cinema e la tivù. Nel 1990 ha esordito come attore nella pellicola Il mago, diretta dal regista Ezio Pascuccci e, dopo due anni, è riuscito a diplomarsi all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, seguito dal maestro Orazio Costa. Il palcoscenico è stato, decisamente, il suo primo amore. Dal 1993 in poi, ha avuto l’onore di potersi perfezionare a fianco di Luca Ronconi e Liliana Cavani, accumulando un expertise che lo ha portato a ottenere i ruoli di punta in produzioni come Sogno di una notte di mezza estate, Peer Gynt, L’avaro di Molière e il Don Chisciotte.

Mentre la popolarità è arrivata col primo lavoro da protagonista nella fiction di Rai 1 Incantesimo, la svolta nella sua carriera è partita, nel 2003, con La meglio gioventù. Tra 2004 e 2012, è diventato Heathcliff nella miniserie Rai Cime Tempestose, ha preso parte ad altre due pellicole di Giordana, Quando sei nato non puoi più nasconderti e Sanguepazzo, ha lavorato con Cristina Comencini ne La bestia nel cuore, si è aggiudicato il Globo d’oro per Arrivederci amore, ciao di Michele Soavi, ha indossato i panni del principe Andrej Bolkonski nella trasposizione televisiva di Guerra e Pace e ha conquistato il pubblico con le sue interpretazioni nelle fiction Caravaggio, Puccini, Rebecca. La prima moglie, Tutti pazzi per amore, Walter Chiari – Fino all’ultima risata e Odysseus. Negli anni a venire, il suo curriculum si è arricchito di progetti di un certo calibro, tra cui il film Maldamore, la serie La Compagnia del Cigno, i biopic Enrico Piaggio – Un sogno italiano e Giorgio Ambrosoli – Il Prezzo del Coraggio. Di recente, ha pubblicato un libro Mordere la nebbia ed è uno dei protagonisti del docufilm Netflix Yara, ispirato al tragico delitto di Yara Gambirasio.

La meglio gioventù: vita privata di Alessio Boni

L’attore è sposato con la giornalista Nina Verdelli. Dal loro matrimonio, sono nati due bambini: Lorenzo, il primogenito, e Riccardo.