La giornalista russa no war Maria Ovsyannikova sarebbe in fuga

La giornalista russa ‘no war’ Marina Ovsyannikova, diventata famosa per avere mostrato un cartello contro l’operazione militare in Ucraina durante una diretta televisiva, è stata inserita dal ministero dell’Interno nella lista dei ricercati. Adesso sarebbe in fuga con la figlia di 11 anni.

La giornalista russa ‘no war’ Marina Ovsyannikova tra i ricercati

Come riferisce il sito MediaZona, la giornalista russa ‘no war’ Marina Ovsyannikova è stata inserita nella lista dei ricercati federali. Ad agosto Ovsyannikova è stata posta agli arresti domiciliari con l’accusa di avere diffuso false notizie contro le forze armate russe. Tuttavia, secondo quanto riferito dall’ex marito, il primo ottobre sarebbe fuggita portando con sé la figlia di 11 anni.

A marzo 2022, la giornalista era apparsa in diretta su First Channel, dove lavorava come redattrice, esibendo un poster contro la guerra. Alle spalle della collega che stava conducendo il Tg, ha urlato: «Stop alla guerra. No alla guerra». Teneva inoltre tra le mani un cartello su cui si leggeva: «Non credere alla propaganda. Ti stanno mentendo qui», firmato «Russi contro la guerra».

Le motivazioni del ‘blitz’ televisivo

Prima del suo ‘blitz’ televisivo, la giornalista aveva pubblicato un video sui social in cui spiegava le ragioni della protesta. «Quello che sta accadendo in Ucraina è un crimine. E la Russia è l’aggressore. E la responsabilità di questa aggressione ricade sulla coscienza di un solo uomo: Vladimir Putin. Mio padre è ucraino. Mia madre è russa. E non sono mai stati nemici. Questa collana che indosso è un simbolo del fatto che la Russia deve porre fine immediatamente a questa guerra fratricida. I nostri popoli fraterni potranno ancora fare la pace», ha spiegato, mostrando una collana con i colori della bandiera ucraina.

La donna ha poi raccontato il suo lavoro per la televisione russa. «Sfortunatamente, ho trascorso molti degli ultimi anni lavorando per Channel One, facendo propaganda al Cremlino, e me ne vergogno profondamente. Mi vergogno di aver permesso che le bugie provenissero dallo schermo della tv. Mi vergogno di aver permesso la zombificazione del popolo russo. Siamo rimasti in silenzio nel 2014 quando tutto questo era appena iniziato. Non abbiamo protestato quando il Cremlino ha avvelenato Navalny. Abbiamo semplicemente osservato in silenzio questo regime disumano all’opera. E ora il mondo intero ci ha voltato le spalle. E le prossime 10 generazioni non laveranno via la macchia di questa guerra fratricida». Poi, ha lanciato il suo appello ai russi: «Solo noi, russi pensanti, possiamo fermare tutta questa follia. Uscite a protestare, non abbiate paura di niente. Non possono metterci tutti in galera».