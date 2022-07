La “giacca lunare” di Buzz Aldrin è stata venduta all’asta per 2,7 milioni

La giacca della tuta di volo indossata da Buzz Aldrin durante la storica missione di Apollo 11 sulla luna, l’11 luglio del 1969, è stata venduta per 2,7 milioni di dollari ad un’asta a New York. Il pezzo aveva una stima di pre-vendita compresa tra 1 e 2 milioni di dollari.

Giacca di Buzz Aldrin venduta all’asta

L’indumento, che reca la bandiera americana, i loghi della Nasa, il simbolo della missione e il nome ‘E. Aldrin’, faceva parte di una collezione personale di oggetti che l’astronauta di 92 anni ha deciso di mettere in vendita. Questa comprendeva anche il famoso interruttore di circuito rotto che, poco prima del decollo, smise di funzionare (l’astronauta dovette utilizzare un pennarello per accendere il motore) oltre che vari manufatti utilizzati per completare la missione.

Ultimo superstite della missione spaziale che portò i primi uomini sulla Luna (Neil Armstrong è deceduto nel 2012 e Michael Collins nel 2021), aveva così spiegato la sua decisione di mettere tutto all’asta: “Dopo un’attenta riflessione, mi è sembrato il momento giusto per condividere con il mondo questi oggetti, che per molti sono simboli di un momento storico, ma che per me sono sempre rimasti ricordi personali di una vita dedicata alla scienza e all’esplorazione“.

Il comunicato di Sotheby’s

La casa d’aste Sotheby’s, presso cui è stata effettuata la vendita, ha rilasciato un comunicato spiegando che “questo capo eccezionalmente raro” è stato conteso da diversi offerenti per quasi dieci minuti prima di essere venduto ad un acquirente per telefono. Quig Bruning, uno dei vertici, ha reso noto che si tratta dell’artefatto volato nello spazio più pagato al mondo. Il record precedente era stato stabilito nel 2019 dai 2 milioni pagati per un medaglione d’oro portato dal comandante dell’Apollo 11 Neil Armstrong sulla Luna. Contando anche gli altri oggetti messi in vendita, in totale l’asta “Buzz Aldrin: American Icon” ha ottenuto 8,1 milioni di dollari.