La fabbrica di cioccolato di Tim Burton, stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità sul film con Johnny Depp

Johnny Depp è il protagonista de La fabbrica di cioccolato, in onda stasera, martedì 22 febbraio 2022, alle 21.20 su Italia 1. Diretto da Tim Burton e uscito nelle sale nel 2005, è tratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl e racconta l’avventura di cinque fortunati bambini che, in possesso del biglietto d’oro, hanno il privilegio di visitare la celebre fabbrica del signor Wonka ed entrare nel suo magico mondo fatto di dolci e prelibatezze.

La fabbrica di cioccolato: le cose da sapere sul film in onda stasera su Italia 1 alle 21.20

La fabbrica di cioccolato: la trama

Il fulcro della pellicola è la storia di Charlie Bucket, un bambino nato da una famiglia povera, che vive in una casa malandata assieme ai genitori e ai nonni. La loro è una vita umile, fatta di cavolo a pranzo e a cena e tante rinunce. Tra cui, il cioccolato: Bucket ne va matto ma sa che, a causa delle scarse possibilità economiche a disposizione, può mangiarlo solo una volta all’anno grazie alla tavoletta che gli viene regalata come da tradizione il giorno del suo compleanno. Da un momento all’altro, però, le cose cambiano e la routine del piccolo viene sconvolta da una notizia straordinaria: il cioccolataio più famoso del mondo, Willy Wonka, dopo aver licenziato tutti i dipendenti e chiuso la fabbrica di cioccolato per una spia che ha rubato e venduto le sue ricette segrete, ha deciso di riaprirne le porte ai cinque bambini che troveranno il biglietto d’oro nascosto nelle cinque tavolette sparse per il mondo. E solo uno fra loro potrà vincere un premio speciale. I giorni passano, i vincitori iniziano pian piano a venire fuori: Augustus Gloop, goloso e in sovrappeso; Veruca Salt, ricca e viziata; Violetta Beauregarde, vanitosa campionessa di gomma da masticare e Mike Tivù, ossessionato dai videogame. Nel frattempo, Charlie inizia a perdere le speranze e, una volta scartato il regalo di compleanno, rinuncia definitivamente al sogno di visitare lo stabilimento. Ma il destino non sembra essere d’accordo con lui: per puro caso, infatti, trova dei soldi caduti in strada e, avvicinatosi a un negozio di dolci, compra proprio la confezione che contiene l’ultimo ticket. Così, accompagnato dal nonno Joe, partirà assieme agli altri per un viaggio meraviglioso alla scoperta dei segreti di Wonka e dei luoghi fatati dove lavorano gli Umpa Lumpa. Tra avventure incredibili e importanti sfide personali.

La fabbrica di cioccolato: il cast

Oltre al Johnny Depp nei panni di Willy Wonka, nel cast troviamo anche Freddie Highmore (Charlie Bucket), David Kelly (nonno Joe), Noah Taylor (Mr. Bucket), Helena Bonham Carter (Mrs. Bucket), AnnaSophia Robb (Violetta Beauregarde), Missi Pyle (Mrs. Beauregarde), Julia Winter (Veruca Salt), James Fox (Mr. Salt), Christopher Lee (Wilbur Wonka), Deep Roy (Umpa Lumpa), Jordan Fry (Mike Tivù), Adam Godley (Mr. Tivù), Philip Wiegratz (Augustus Gloop), Franziska Troegner (Mrs. Gloop), Liz Smith (Nonna Georgina), Eileen Essell (Nonna Josephine), David Morris (Nonno George), Nitin Ganatra (principe Pondicherry), Shelley Conn (principessa Pondicherry) e Annette Badland (Sig.ra Jolly).

La fabbrica di cioccolato: cinque curiosità sulla pellicola

1)La fabbrica di cioccolato: niente sprechi

Delle 110mila caramelle realizzate per il film, soltanto 1850 sono reali, mentre tutto il resto è di plastica. Ecco perché non sono andate sprecate. Per la produzione dei dolciumi, la produzione aveva siglato un accordo con la Nestlè.

2) La fabbrica di cioccolato: il toto-nomi per il protagonista maschile

Per il ruolo di Willy Wonka vennero fatti diversi provini prima di arrivare a scegliere Johnny Depp. Furono numerosi i nomi scartati, tra cui quelli di Jim Carrey, Nicholas Cage, Michael Keaton, Christopher Walken e Robin Williams. I produttori espressero il desiderio di ingaggiare Robert De Niro ma Tim Burton, il regista, pretese Depp.

3) La fabbrica di cioccolato: la storia di Wilbur Wonka

Il dottor Wilbur Wonka, padre di Willy, non compare nel romanzo di Dahl e neppure nel primo film. È stato creato appositamente per la pellicola, in modo da dare a Wonka una storia familiare solida e un background di base definito.

4) La fabbrica di cioccolato: un esercito di scoiattoli veri

In una delle scene più famose del lungometraggio, si vedono degli scoiattoli impegnati a spaccare delle noci. Pur sembrando CGI, non si tratta di effetti speciali. Un anno prima delle riprese, infatti, 40 esemplari furono addestrati a farlo, dalla nascita ai sei mesi d’età. Per girare quelle scene, tuttavia, ci volle parecchio tempo: circa 10 settimane.

5) La fabbrica di cioccolato: riferimenti nascosti alla filmografia di Burton

La fabbrica di cioccolato è ricco di riferimenti ad altri film di Burton. Tra questi, un richiamo a Edward Mani di Forbice quando Wonka regge, in occasione dell’inaugurazione, un paio di forbici per tagliare il nastro; dei rimandi a Ed Wood e Mars Attacks! che corrispondono, rispettivamente, alle pecore dal vello rosa e l’aspiratore di cioccolata che ricorda i dischi volanti marziani. E, infine, dolci a forma di teschio e zucca che ricordano Nightmare Before Christmas.