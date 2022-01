La fabbrica del mondo, stasera su Rai 3: temi e anticipazioni della prima puntata

Inizia stasera, sabato 8 gennaio 2022, alle 21.45 su Rai 3, La fabbrica del mondo, il viaggio in 3 puntate condotto da Marco Paolini. Ideato assieme allo scienziato evoluzionista Telmo Pievani, il programma si propone di raccontare il presente del Pianeta, unendo la narrazione teatrale e il racconto cinematografico alla divulgazione scientifica. Attraverso interviste e dibattiti con alcune delle voci più autorevoli del mondo della scienza, dell’economia e della letteratura.

La fabbrica del mondo: il format della trasmissione

Partendo dai temi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, Paolini e Pievani discuteranno della nascita del pensiero ecologico, riflettendo sul limite tra naturale e artificiale, per poi parlare di un ecosistema dove il peso di quel che l’uomo ha costruito, spesso in maniera del tutto indiscriminata, ha superato quello della biomassa, di tutte le forme di vita, animali e vegetali. Numerosi saranno i pensatori che, di puntata in puntata, si uniranno a loro nel dibattito sul cambiamento climatico e su quanto lo sfruttamento delle risorse naturali incida sulla quotidianità: da Noam Chomsky ad Andri Snaer Magnason, passando per Daniele Zovi, David Quammem, Loretta Napoleoni, scienziati come Naomi Oreskes, Barbara Mazzolai, Laura Airoldi e Mariella Rasotto, fino ad arrivare ad economisti come Mariana Mazzucato ed esploratori come Alex Bellini. Infine, numerose saranno le ‘trasferte’ sui luoghi che, negli ultimi tempi, sono stati al centro di gravi disastri ambientali, come l’altopiano di Asiago dove, nel 2019, la tempesta Vaia ha abbattuto oltre 1 milione di alberi.

La fabbrica del mondo: di cosa si parlerà nel corso della prima serata

Nel primo appuntamento, Pipistrelli e Virus, Paolini e Pievani apriranno le danze con un focus sulla coraggiosa scienziata Rachel Carson, autrice di uno dei testi cardine della scienza ambientale, Primavera Silenziosa, uscito nel 1962, due anni prima della sua morte per tumore e nel quale raccontava di una campagna dalla quale erano spariti insetti e uccelli. Si focalizzeranno, in particolare, sulla sua battaglia contro ddt e veleni chimici, da subito osteggiata dalle grandi multinazionali. Spazio, poi, ai ricercatori che hanno ricostruito la storia delle moderne pandemie, come Carlo Urbani, il medico italiano che bloccò l’epidemia di Sars, fino ad arrivare alla recente emergenza sanitaria, quella del Covid-19.