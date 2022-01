La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra: trama e cast

Creata da Rachel Ramras, Hugh Davidson e Larry Dorf, La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra è una serie che farà il suo debutto su Netflix il 28 gennaio 2022: commedia satirica dai toni thriller, i suoi otto episodi beffeggiano questo genere narrativo e trascineranno gli spettatori in un mix di colpi di scena, sorprese e battute divertenti.

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra: la trama

Lo spirito grottesco della serie è evincibile già dal titolo, che ironizza sui tipici titoli ad effetto dei thriller del piccolo e grande schermo. Descritta come una dark comedy verso i thriller psicologici, sarà in grado di tenere gli spettatori con il fiato sospeso come un vero giallo tra sangue, brividi, misteri e indagini. Il tutto sarà però accompagnato da un tono leggero, utile a ironizzare sul genere crime e in particolare sui riadattamenti dei romanzi che continuano a spopolare nel mondo del cinema.

La protagonista delle vicende è Anna, una donna che trascorre i giorni in maniera sempre uguale in compagnia del vino e con lo sguardo fisso fuori dalla finestra. Mentre osserva la vita andare avanti senza di lei, ad un certo punto un affascinante vicino si trasferisce dirimpetto insieme alla figlia. Una sorta di luce in fondo al tunnel per lei

, speranzosa che ciò possa distoglierla dalla monotonia con cui passa le giornate.

Fino a quando però assiste ad un omicidio proprio in quella casa, o almeno apparentemente. Dati i suoi problemi dovuti all’abuso di alcol e droghe, la comunità pensa infatti che il delitto non sia mai accaduto e sia stato frutto della sua immaginazione. È allora che Anna decide di prendere in mano la situazione improvvisandosi investigatrice e cercando indizi e testimonianze per ricostruire i fatti.

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra: il cast

Nel cast sono presenti, oltre a Kristen Bell (Anna) e Tom Riley (Neil, l’uomo che si trasferisce di fronte alla donna):