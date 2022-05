La Casa di Carta: Corea. Trama, cast e trailer

Sta per arrivare “La casa di carta: Corea”. Si tratta dell’adattamento coreano della serie spagnola Netflix, ormai cult, che a breve sbarcherà sulla piattaforma streaming. Dopo l’annuncio del progetto, all’inizio del 2022 era stato rivelato anche il cast e il titolo, cioè “La casa di carta: Corea”, in originale “Money Heist: Korea – Joint Economic Area”. Ecco tutte le novità.

La casa di carta: Corea: quando arriva su Netflix?

“La Casa di carta: Corea” arriverà su Netflix il prossimo 24 giugno. È quanto dichiarato dalla piattaforma, che ha pubblicato un video teaser che ha proprio rivelato la data di uscita della serie. La fiction è composta da 12 episodi da 60 minuti ciascuno, ed è stata creata con l’intendo di sfruttare il successo de “La casa di carta”. Di questa ultima serie i produttori hanno già annunciato uno spin-off dedicato a Berlino (il personaggio interpretato da Pedro Alonso) in arrivo nel 2023. Ma l’interesse per le produzioni coreane, sull’onda del clamore suscitato da “”Squid Game”, ha dato avvio al progetto. Uno degli interpreti del “Il gioco del calamaro”, Park Hae-soo, tra l’altro interpreterà Berlino nella versione coreana de “La casa di carta”.

“Un ladro da quattro soldi viene inseguito e ucciso o finisce in prigione. Ma un ladro che ruba su larga scala può cambiare il mondo e diventare un eroe. Faremo la rapina più grande di tutti i tempi. Il pubblico seguirà questo spettacolo in diretta e farà il tifo per noi”. Sono queste le parole che, in lingua originale, echeggiano mentre le immagini mostrano il piano illustrato della rapina e la “vestizione” (tuta rossa, maschera scelta dal teatro coreano, fucile), prima di mostrare la banda al completo e in azione tra gli ostaggi.

La trama

Secondo la sinossi ufficiale, la serie racconta la storia di una mente geniale e dei suoi talentuosi criminali mentre cercano di portare a termine un’ambiziosa rapina nella penisola coreana. Quando il gruppo prende con sé alcuni ostaggi, la narrazione si arricchisce di colpi di scena e sfide inimmaginabili.

Ad oggi si sa soltanto che la serie è ambientata in un periodo (immaginato) in cui la Corea del Nord e la Corea del Sud stanno per essere unificate, con il conseguente arrivo di una moneta unica davvero nuova di zecca, mentre il Professore è intento a organizzare un colpo senza precedenti.

Il cast

Il cast de “La casa di carta: Corea” è composto da vari interpreti piuttosto noti nelle produzioni coreani. Yoo Ji-tae interpreta il Professore) mentre la banda è composta da Park Hae-soo (Berlino, per l’appunto), Jeon Jong-seo (Tokyo), Lee Won-jong (Moscow), Kim Ji-hun (Denver), Jang Yoon-ju (Nairobi), Park Jung-woo (Rio), Kim Ji-hun (Helsinki), Lee Kyu-ho (Oslo). Kim Yunjin (Seven Days, Ode to My Father, Lost, Mistresses) interpreterà Seon Woojin, l’ispettrice della Task Force, in cui agisce anche Kim Sung-o (Cha Moohyuk). A interpretare gli ostaggi, invece, saranno Park Myung-hoon (Cho Youngmin), Lee Joobeen (Youn Misun)