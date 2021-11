La casa di carta 5 vol. 2, ecco il trailer: il 3 dicembre il gran finale della serie Netflix

«La rapina del secolo giunge al termine». Netflix sceglie queste semplici parole per descrivere il trailer con cui lancia ufficialmente il finale di stagione di una delle sue serie tv più apprezzate: La casa di carta. A un mese dall’uscita del volume 2 della quinta stagione, in programma il 3 dicembre, Netflix Italia ha deciso di diffondere le immagini su proprio canale Youtube. Un video di un minuto e 48 secondi che i fan non fanno altro che guardare e commentare sui social, nel tentativo di scoprire qualche dettaglio in più su come si concluderà la rapina del Professore e dei suoi uomini.

La casa di carta 5 vol. 2: cosa sappiamo

Cinque gli episodi finali che Netflix metterà a disposizione sulla piattaforma ai suoi utenti. Si ripartirà dal quel tragico ultimo scorcio di puntata in cui i fan hanno dovuto salutare, tra le lacrime, Tokyo, uno dei personaggi principali. Proprio dalla scomparsa della donna nascono le tante domande degli appassionati e, probabilmente, le tante lacrime che rigano i volti dei personaggi nel trailer che preannuncia il finale di serie. Ciò che si vede nel video, oltre la disperazione e i concitati eventi che ruotano intorno alla rapina, è il Professore all’interno della stessa Banca di Spagna. Un evento mai verificatosi fin qui e che sta generando tanti commenti tra i fan, che non riescono a immaginare come potrà chiudersi La casa di carta. Inseguimenti, effetti speciali, sparatorie, ma anche vita, morte e amore, hanno animato il telefilm dal 2017 e ora il finale non può far altro che promettere ulteriori sorprese.

La casa di carta: la più vista di sempre su Netflix (ma dopo Squid Game)

Con le ultime cinque puntate, La casa di carta saluterà gli utenti di Netflix dopo un successo planetario. Che piaccia o meno, la serie spagnola, il cui titolo originale è La casa de papel, ha battuto ogni record diventando la più vista sulla piattaforma fino all’arrivo di Squid Game. L’exploit della serie coreana, però, non sminuisce quanto raggiunto da quella spagnola e l’appuntamento è per il 3 dicembre, per scoprire come si concluderà l’avventura del Professore e del su gruppo in tuta rossa.