La California legalizza il compostaggio umano: defunti trasfomati in concime

La California legalizza il compostaggio umano: in cosa consiste?

La California ha legalizzato il compostaggio umano, un nuovo metodo di sepoltura completamente ecologico. Questo fornisce concime alla terra e si esaurisce nel giro di un mese. Secondo quanto previsto, dal 2027 le aziende di servizi funebri si occuperanno di preparare la salma in una bara ermetica in materiale deperibile con un mix di erba medica e segatura. In questo modo i composti organici tratterranno il calore necessario a garantire la decomposizione.

Si tratta di un’opzione post mortem «molto più ecologica degli altri. Non contribuisce alle emissioni inquinanti nella nostra atmosfera», ha dichiarato l’ecologista Cristina Garcia, tra i sostenitori della nuova normativa. «Incendi, siccità estrema, ondate di calore ci ricordano che il cambiamenti climatico è in atto. Dobbiamo fare tutto il possibile per limitare le emissioni di metano e anidride carbonica», ha scritto in un tweet.