La bussola e la clessidra, stasera su Rai Storia: carriera e vita privata di Alessandro Barbero

Il professor Alessandro Barbero torna con un nuovo appuntamento de La bussola e la clessidra, in onda stasera, martedì 14 dicembre 2021, alle 21.10 su Rai Storia. Come ogni settimana, il celebre storico risponde ai quesiti e alle curiosità dei telespettatori attraverso una serie di documentari dedicati alle battaglie più celebri della storia, da Maratona a Lepanto, da Azincourt all’assedio di Vienna, passando per la disfatta di Sedan, Gettysburg e Stalingrado.

La bussola e la clessidra: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Rai Storia alle 21.10

La bussola e la clessidra: focus sulla battaglia di Lepanto

Nello speciale di questa sera, Barbero analizzerà le cause all’origine della battaglia di Lepanto e le dinamiche militari che portarono gli eserciti della Lega Santa (alleanza composta da Spagna, Repubbliche di Venezia e Genova, Stato della Chiesa, Ducato di Savoia e Cavalieri Ospedalieri di Malta) a sconfiggere la potente flotta ottomana il 7 ottobre 1571. Si partirà da una spedizione archeologica sottomarina finalizzata alla ricerca dei relitti delle galee impegnate nello scontro navale circa 450 anni fa, il programma propone una ricostruzione fedele della vicenda e aneddoti e curiosità meno note.

#AlessandroBarbero analizza le cause politiche che portarono alla battaglia di Lepanto e le dinamiche di combattimento che consentirono alle forze della Lega Santa di prevalere sulla potente flotta ottomana. Stasera #14dicembre alle 21:10 su #RaiStoria #LaBussolaeLaClessidra . pic.twitter.com/SM9INRF16P — Rai Storia (@RaiStoria) December 14, 2021

La bussola e la clessidra: carriera e vita privata di Alessandro Barbero

La bussola e la clessidra: Alessandro Barbero, storico pop

Nato a Torino nel 1959, Alessandro Barbero è uno dei medievalisti più apprezzati del panorama accademico e divulgativo italiano. La sua carriera è decollata nel 1984 quando, dopo la laurea in Lettere e un dottorato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ottenne un posto di ricercatore in Storia Medievale all’Università di Roma Tor Vergata. Incarico che mantenne fino al 1998 quando passò all’Ateneo del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro dove, nel 2002, dopo una lunga gavetta da professore associato, divenne ordinario. Accanto agli impegni universitari, Barbero è riuscito ad arricchire il suo curriculum anche con una proficua attività di divulgatore, collaborando con le riviste Storica e Medioevo e con quotidiani del calibro de La Stampa e Il Sole 24 Ore. Ma non solo. Negli ultimi dieci anni la sua popolarità è cresciuta grazie a una serie di conferenze e lezioni caricate su YouTube, che hanno macinato visualizzazioni, e la partecipazione a diversi programmi televisivi tra cui Superquark, condotto da Piero Angela, Il tempo e la storia su Rai 3, Passato e presente, a.C.d.C su Rai Storia e La bussola e la clessidra. Tra i suoi scritti più celebri, vanno menzionati Dizionario del Medioevo (redatto a quattro mani con Chiara Frugoni), la biografia Carlo Magno. Un padre dell’Europa, diversi saggi sul Piemonte, il romanzo Bella vita e guerre altrui di Mr.Pyle, gentiluomo (che, nel 1996, gli valse il Premio Strega), Lepanto. La battaglia dei tre imperi, Dietro le quinte della Storia, Dante, Le ateniesi e Alabama.

La bussola e la clessidra: vita privata di Alessandro Barbero

Sulla sua vita privata, circolano pochi dettagli. È felicemente sposato con Flavia da lungo tempo e, dalla loro relazione, nel 1990, è nato il loro unico figlio che, attualmente, lavora come giornalista a Parigi.