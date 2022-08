L’Aquila, tre ragazzi colpiti da un fulmine sul Gran Sasso

Tre ragazzi sono stati feriti da un fulmine a l’Aquila. I giovani stavano facendo un’escursione sul Gran Sasso, a circa 2.150 metri di altezza e nelle vicinanze dell’albergo di Campo Imperatore. La tempesta è poi sopraggiunta, sorprendendoli. Mentre la tempesta imperversava, un fulmine è sbalzato sui primi due, per poi finire sul terzo. I due ragazzi colpiti per primi stanno bene, mentre il terzo è grave. Tutti è tre sono rimasti sotto shock.

Tre ragazzi colpiti dal fulmine: cosa è successo

La tempesta si è trasformata in nubifragio all’arrivo dei soccorsi. L’allarme è arrivato dal personale della funivia e da un altro escursionista che si trovava nei paraggi. Nonostante il meteo, i piloti dell’elisoccorso del 118 e del Soccorso Alpino Abruzzese sono riusciti a raggiungere i tre giovani. Il ragazzo più grave, S.T., è stato rianimato e trasportato al vicino ospedale di L’Aquila. Il giovane è ora in coma farmacologico, dopo la terapia intensiva in rianimazione. Purtroppo, è in grave pericolo di vita.

Il 28enne colpito gravemente è di Tivoli, mentre gli altri due ragazzi – A.M. e D.C. – sono di Roma. Hanno 24 e 28 anni. Il fulmine sarebbe arrivato verso le ore 12:30, non lasciando scampo ai ragazzi. Le operazioni di soccorso sono state molto difficili anche per via della nebbia e della scarsa visibilità. Le previsioni parlavano di una tempesta, ma non del rischio di fulmini così pericolosi.

Solo ieri il caso di Alberto Balocco

Solo ieri, 26 agosto, anche se in un’altra zona, non è stato altrettanto fortunato Alberto Balocco. L’uomo e il suo amico sono deceduti mentre facevano un’escursione in bici ed entrambi sono morti.

Se ci si trova in montagna – oltre a informarsi – è importante scendere più a valle possibile e trovare dei luoghi riparati. Un rifugio o un’auto sono i posti migliori per salvarsi la vita. Se si è all’aperto, è bene sbarazzarsi di oggetti metallici che possono attirare la scarica elettrica.