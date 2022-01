L’alta stagione su Netflix: trama, cast e recensioni

Venerdì 21 gennaio 2021 approda sulla piattaforma streaming più famosa al mondo il primo capitolo della serie tv L’alta stagione – Temporada de verao, atteso teen drama brasiliano targato Netflix! Ecco la trama e il cast della nuova fiction.

L’alta stagione, la nuova serie Netflix

Diretto da Isabel Valiante e Caroline Fioratti, L’alta stagione è una delle novità Netflix di gennaio pensate per i più giovani. Il titolo è rivolto soprattutto agli appassionati di storie d’amore e amicizia immerse in paesaggi paradisiaci.

La vicenda infatti è ambientata a Ilhabela, località che si trova sul litorale di San Paolo, in Brasile. Protagonisti di L’alta stagione sono alcuni giovani ragazzi che fanno parte dello staff dell’Hotel Maresia. Il resort da sogno si trova immerso in un paesaggio lussureggiante e seducente, che finisce per cambiare la vita di chiunque ne venga in contatto.

La prima a vedere la propria esistenza stravolta sarà l’impavida Caterina (Giovanna Lancellotti). Poi toccherà alla perspicace Yasmin (Gabz), seguita dal romantico Diego (Jorge López) e del veterano membro dello staff Miguel (André Luiz Frambach). Per tutti loro si prospetta un’estate indimenticabile alla scoperta del mondo e di se stessi.

Episodi de L'alta stagione: quanti sono

In totale gli episodi della serie sono otto, di all’incirca 50 minuti ciascuno, ordinati per il primo capitolo de L’alta stagione serie tv.

La serie è una produzione Boutique Filmes in coproduzione con Ocean Filmes per Netflix, ed è girata a Ilhabela sulla costa settentrionale di San Paolo, e nella stessa capitale.

Cast de L’alta stagione, chi sono gli attori e i personaggi

Chi sono i protagonisti de L’alta stagione su Netflix? Il cast del primo set di episodi è composto da Giovanna Lancellotti nei panni di Catarina, Gabz in quelli di Yasmin, Jorge López nel ruolo di Diego e André Luiz Frambach in quello di Miguel. Completano il cast:

Giovanna Rispoli nei panni Helena

nei panni Helena Cynthia Senek che interpreta Marília

che interpreta Marília Maicon Rodrigues nel ruolo Conrado

nel ruolo Conrado Felipe Rocha che presta il volto a Maresia

che presta il volto a Maresia Leonardo Bittencourt come Rodrigo

come Rodrigo Mayana Neiva che è Vilma

Trattandosi di una produzione Netflix originale, L’alta stagione è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming ed è diffusa in più di 190 Paesi in tutto il mondo.