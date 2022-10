Kylian Mbappè, contratto da 636 milioni del Psg: i dettagli

Si scoprono ora i dettagli del contratto di Kylian Mbappè che ha siglato il nuovo accordo con il Psg lo scorso maggio. Il presidente del club Nasser Al-Khelaifi ha davvero speso cifre mostruose per convincere l’attaccante a restare e rifiutare la corte di altri top club europei.

I dettagli del contratto di Kylian Mbappè

I dettagli del contratto di Kylian Mbappè sono stratosferici. Infatti, il guadagno è stellare in particolare si parla di 216 milioni di euro come stipendio base, a cui si sommano un bonus alla firma di 180 milioni di euro e un bonus «fedeltà» che comprende l’ipotesi se si porta a termine il contratto triennale dalla cifra 240 milioni di euro. Nonostante queste cifre, sembra proprio che il club parigino non ha ancora conquistato la volontà di Mbappé, stando alle indiscrezioni riportate dall’Equipe, avrebbe richiesto con insistenza il trasferimento per lasciare il Paris Saint-Germain a gennaio.

I rumors smentiti subito dopo alcuni giorni dallo stesso giocatore: «Qui a Parigi sono davvero felice e non ho mai chiesto di essere ceduto a gennaio». Chissà se anche questa volta il calciatore è stato consigliato dal presidente francese Macron, che chiamò Kylian Mbappè a giugno per convincerlo a non lasciare la capitale francese.

Il contratto che ha convinto l’attaccante a non lasciare Parigi

«Il contratto più ricco mai firmato da uno sportivo». Queste sono le parole del quotidiano francese Le Parisien per descrivere il contratto, svelato in esclusiva, tra la stella Kylian Mbappé e il Psg. Il contratto è stato siglato lo scorso maggio quando Mbappé era molto lontano da Parigi e vicinissimo al Real Madrid.

I fattori principali per restare a Parigi sono stati il pressing del presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, e la cifra che ha messo sul piatto, 630 milioni di euro lordi per tre stagioni. Si tratta di un rinnovo ricchissimi che molto probabilmente ridefinirà ulteriormente le cifre del mondo del calcio.