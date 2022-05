Kyiv Independent, la direttrice sulla copertina del Time

«Da startup a fonte di notizia globale sull’Ucraina»: questo il percorso che in una manciata di mesi ha compiuto il Kyiv Independent, giornale online ucraino in lingua inglese, fondato solo l’11 novembre 2021 dall’ex staff del Kyiv Post. Molto attivo su Twitter, la testata è diretta da Olga Rudenko, scelta come “volto” del giornale e per questo finita sulla copertina del Time. Il merito del riconoscimento, spiega il magazine statunitense, è da ricercare nella copertura della guerra che il giovane giornale ucraino ha fatto e continua a fare, «dando al mondo una finestra su una guerra devastante».

Il Kyiv Independent è nato a seguito della chiusura di quello che era stato il primo giornale in lingua inglese della capitale ucraina, il Kyiv Post, lanciato nel 1995. A influire sulla decisione sia motivi economici che dissidi interni alla redazione: il giornale, dopo alcuni giorni di silenzio e una “purga” di 50 redattori, è tornato a pubblicare con un altro editore. Una trentina di giornalisti si sono però uniti e hanno fondato un altro giornale, sempre in lingua inglese, il Kyiv Independent appunto: «Se non possiamo salvare il marchio Kyiv Post, possiamo salvarne i valori», si legge sul sito.

Il Kyiv Independent ha assunto suo malgrado sempre più visibilità e importanza dopo l’attacco della Russia, arrivando a contare oltre due milioni di follower su Twitter. Olga Rudenko ha ringraziato il Time per aver riconosciuto il prezioso lavoro della sua testata, così come la giornalista Lisa Abend che l’ha intervistata, lanciando poi un messaggio di empowerment femminile: «Un saluto speciale alle bambine tranquille e timide. Potete rimanere voi stesse e fare lo stesso grandi cose».

Thank you, @TIME, for this recognition of the work we do at @KyivIndependent.

Thank you @LisaAbend for your professionalism and for our conversations.

Special 👋 to the quiet, shy little girls everywhere. You can stay yourself and still go places. pic.twitter.com/fJOh5MdlYL

— Olga Rudenko (@olya_rudenko) May 12, 2022