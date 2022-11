Kyiv al buio, Zelensky attacca il sindaco Klitschko

Volodymyr Zelensky contro Vitali Klitschko. Se fosse un match di pugilato non ci sarebbe storia. Ma non si tratta di questo, bensì di qualcosa di più serio, in cui tutti rischiano di finire ko: il presidente ucraino ha criticato il sindaco di Kyiv (ex campione di boxe) perché non starebbe facendo abbastanza per ripristinare l’energia elettrica in città.

Zelensky: «I residenti di Kyiv hanno bisogno di maggiore protezione»

«Molti cittadini di Kyiv sono rimasti senza elettricità per più di 20 o addirittura 30 ore», ha detto il presidente ucraino, sottolineando di aspettarsi un lavoro di qualità dall’ufficio del sindaco. Pur senza nominare Klitschko, Zelensky ha messo in chiaro di essere infastidito dal fatto che ci fossero troppo pochi rifugi di soccorso per i tre milioni di abitanti della capitale. Klitschko aveva riferito in precedenza che erano state create 400 di queste strutture per fornire elettricità, acqua, soccorso e accesso a Internet ai cittadini, oltre al riscaldamento: «C’è ancora del lavoro da fare. I residenti di Kyiv hanno bisogno di maggiore protezione», ha detto Zelensky.

L’appello di Klitschko ai cittadini della capitale: «Andate fuori città»

Secondo le autorità ucraine, circa il 50 per cento di Kyiv è senza elettricità a seguito degli attacchi della Russia alle infrastrutture critiche, che hanno portato a interruzioni di corrente diffuse. Il sindaco Klitschko aveva chiesto ai residenti in grado di farlo di lasciare provvisoriamente la capitale a causa dei blackout: «Se avete una casa fuori città o amici o conoscenti con case con stufe, riscaldate e rifornimento autonomo di acqua, non è una cattiva idea quella di trasferirvi lì per un po’». In tutto, ha spiegato Zelensky, sono rimaste al buio circa sei milioni di famiglie ucraine.