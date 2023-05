Kurt Cobain, all’asta la sua chitarra distrutta sul palco

La chitarra di Kurt Cobain è stata messa all’asta da Julien’s Auctions. Lo strumento nero con battipenna bianco, una Fender Stratocaster che l’idolo dei Nirvana distrusse sul palco durante un concerto, sarà messa all’interno di una vendita di memorabilia musicali che si terrà dal 19 al 21 maggio all’Hard Rock Cafe di New York City.

La chitarra di Kurt Cobain sarà venduta all’asta

La chitarra è stata ricomposta ma non può più essere utilizzata per suonare. Lo strumento, firmato da Cobain, dal bassista Krist Novoselic e dal batterista Dave Grohl, sarà offerto con una stima di partenza di 60-80mila dollari. Riporta la dedica: «Hell-o Mark! Love, Your Pal, Kurdt Kobain / Washed up rockstar» e «Love Brother». Sul retro è inciso «Boddah Lives» che si riferisce all’amico immaginario d’infanzia di Cobain. L’uomo regalò la chitarra distrutta a Mark Lanegan nell’autunno del 1992, durante la tappa nordamericana del tour Nevermind dei Nirvana.

La stessa asta di Julien’s Auctions proporrà anche un autografo di Kurt, stimato a 6.000 dollari, e una lista di brani scritta a mano da lui per un concerto che si tenne a Seattle nell’aprile del 1991. In quel concerto, i Nirvana suonarono una versione di Smells like teen spirit, pochi mesi prima dell’uscita del brano, e diverse canzoni di Nevermind, l’album della band che ha venduto più di 30 milioni di copie.

All’asta anche cimeli di altre rockstar

L’asta proporrà anche cimeli di altre rockstar come Eddie Van Halen, Elvis Presley e Freddie Mercury. Tra gli altri oggetti, la chitarra acustica Top of the Pops autografata dai Beatles e dai Rolling Stones, la giacca dei New York Yankees indossata da Freddie Mercury durante lo spettacolo dei Queen del 1977 al Madison Square Garden e una chitarra di Eddie Van Halen suonata durante un concerto dei Van Halen del 2008.