La chioma di Kurt Cobain vale oro. No, non è l’opinione di un fan sfegatato ma la realtà. Sulla piattaforma d’aste Iconic Auctions, da qualche giorno, sono state messe in vendita sei ciocche di capelli biondi del frontman dei Nirvana, uno dei simboli dell’estetica grunge sdoganata dalla band di Seattle. Il prezzo di partenza della reliquia pop è 2500 dollari. Come riporta Dazed&Confused, i capelli sarebbero stati tagliati nel 1989, durante il Bleach Tour e poco prima dell’uscita di Nevermind, l’album della svolta. A conservarli gelosamente Tessa Osborne, una conoscente del cantante che, a giudicare da alcune foto di repertorio, si era occupata del suo look durante la tournée.

«Tessa e Kurt si sono incontrati durante un concerto dei Nirvana a Birmingham ed è stata proprio lei a tagliargli quelle ciocche», spiegano i titolari del sito di compravendita di memorabilia. «Le avrà conservate perché era sicura che sarebbe diventato un fenomeno della musica». Dopo la morte di Cobain nel 1994, sono state regalate all’artista Nicole DePolo e, successivamente, a John Reznikoff, un noto collezionista. Negli ultimi anni, gli oggetti legati alla vita e alla carriera del musicista hanno fatto la fortuna delle case d’asta. Nel 2019, il cardigan verde in lana mohair indossato durante l’iconica performance agli Mtv Unplugged è stato venduto per 334 mila dollari. E la chitarra, suonata durante quello stesso show, è stata pagata ben 6 milioni.